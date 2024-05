Tömeges légitámadást indított Moszkva: hiába működött jól az ukrán légvédelem, Kijev mégsem lehet elégedett

Május 8-án reggel az orosz erők újabb tömeges légitámadást hajtottak végre Ukrajna ellen. A támadást legalább nyolc stratégiai bombázóval hajtották végre, amelyekről rakétákat indítottak több ukrán régió irányába: Kijev, Zaporizzsja, Lemberg, Poltava, Vinnicja, Kirovohrad és Ivano-Frankivszk is támadás alatt volt. Az orosz akció a kulcsfontosságú ukrán infrastrukturális létesítményeket célozta, amelyek közül több is találatot kapott.

Herman Haluscsenko, az energiaügyi miniszter megerősítette az információkat és elmondta, hogy az energetikai infrastruktúra szenvedett károkat. A villamosenergia-termelő és -átviteli rendszerek is találatot kaptak.

Az ukrán védelmi minisztérium szerint az ukrán légvédelem hatékonyan lépett fel a támadás ellen: összesen 59 eszközt semmisített meg, köztük 39 darab rakétát és 20 darab Sahed drónt.

Overnight, Ukraine shot down 39 of 55 Russian Missiles and 20 of 21 UAVs33/45 or (73.3%) of X-101 Missiles4/4 or (100%) of Kalibr Missiles2/2 or (100%) of Kh-59/69 Missiles0/3 or (0%) of Iskander-M Missiles0/1 or (0%) of Kinzhal Missiles20/21 or (95.2%) of Shahed UAVs pic.twitter.com/MolZI8thG4