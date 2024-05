Elég lagymatagra sikeredett Putyin katonai parádéja, de egy érdekesség azért akadt

Meglepetések nélkül futott le Oroszországban a 79. Győzelem Napja alkalmából rendezett ünnepség. Vlagyimir Putyin orosz elnök semmi olyat nem mondott, amit eddig ne hallhattunk volna tőle, a katonai felvonulás pedig a tavalyihoz hasonlóan szerény keretek között zajlott. Egy érdekességet azonban felfedezhettek a szemfüles nézők.

A Győzelem Napján tartott katonai felvonulás tradicionálisan az az esemény, ahol Oroszország nemcsak szövetségeseivel ápolt jó kapcsolatait, de katonai erejét is megvillantja: a korábbi parádékon egyáltalán nem volt meglepő az, ha lengyel, brit, vagy amerikai katonák is az oroszokkal együtt vonultak, illetve hagyományosan ekkor kerültek bemutatásra az orosz fegyveres erők legújabb játékszerei is.

A 2023-ashoz hasonlóan idén is jóval visszafogottabb volt a felvonulás, néhány tucat páncélozott jármű (ballisztikus rakétaindítók, pszh-k, MRAP-ek) gurultak végig a Vörös téren, egy világháborús T-34/85 harckocsi vezetésével.

A vonulókat természetesen idén is katonák kísérték, azonban nagyon úgy tűnik, idén már nem csak a díszelgés volt a feladatuk.

Russian soldiers are openly patrolling the (admittedly small) Victory Day Parade column with handheld drone jammers, presumably guarding against a potential Ukrainian UAV attack. pic.twitter.com/8VWsAj6MTc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 9, 2024

A képen látható katona kezében egy Harpoon-3-as drónelhárító "puska" látható. A Harpoon-3 lényege az, hogy az ellenséges drónok felé irányítva megzavarja azok rádiójeleit, földre kényszerítve őket (az eszköz használható fix drónelhárító állomásként is, nem csak célzott "lövésekre").

Moszkva tehát tartott attól, hogy az ukrán drónok, amelyek már bizonyítottan képesek elérni a fővárost, esetleg megzavarhatják a felvonulást. A félelem nem alaptalan, ugyanis Kijev már tavaly fenyegetőzött azzal, hogy lebombázza a parádét. Ilyen akcióra sem tavaly, sem pedig most nem került sor.

