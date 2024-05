Megindult az orosz támadás: megpróbálják elvenni 2023 egyik legnagyobb ukrán sikerét

Tegnap offenzívát indított az orosz haderő a Sztaromajorszke-Velika Novoszilka szektorban: a Donyeck megye nyugati részében található térség volt a tavalyi ukrán offenzíva egyik fő csapásiránya. Az ukrán haderő 4-5 falut tudott felszabadítani a régióban.

Oroszország katonái most Sztaromajorszkét és Urozsainét ostromolják: orosz jelentések szerint az utóbbi falu területére be is törtek. A cél alighanem az, hogy legalább Velika Novoszilkáig visszatolják az ukránokat, semmissé téve a tavalyi ellenoffenzíva legnagyobb eredményeit.

️ Vremivka direction: After successfully occupying the territory of an agricultural enterprise in the south of Urozhaine, Russian troops continue to conduct an offensive in the Urozhaine-Staromaiors'ke section. pic.twitter.com/dYWL07wUsi