Meglepő ötlettel állt elő Zelenszkij: Ukrajna egyik legfőbb ellenségét is felvenné az EU-ba

Csütörtökön, az Európa-napon előre nem bejelentett látogatásra érkezett Kijevbe Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke. Közös sajtótájékoztatójukon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, Belaruszt is fel kellene venni az Európai Unióba – írja az Ukrajinszka Pravda

Zelenszkij hangsúlyozta, Ukrajna azt várja az EU-tól, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a csatlakozási tárgyalások megindítása felé. Hozzátette, a csatlakozási tárgyalásokat más európai országok felé is ki kellene terjeszteni.

Európa a Balkán és Moldova is, és minden bizonnyal lesz Európa-nap Grúziának és Európa-nap Belarusznak is

– jelentette ki az ukrán elnök, ezzel első alkalommal vetve fel a maga részéről Fehéroroszország uniós tagságát.

Belarusz elnöke, Aljakszandr Lukasenka az orosz elnök, Vlagyimir Putyin legszorosabb szövetségese: 2022-ben az orosz csapatok részben Belarusz területéről támadtak Ukrajnára, és Moszkva azóta atomfegyvereket is telepített az ország területére. Belaruszban orosz katonák kiképzése is zajlik, akiket Ukrajnában vetnek be később.

Ukrajna Moldovával együtt 2022 júniusában nyerte el az uniós tagjelölti státuszt, tavaly decemberben pedig az uniós vezetők a csatlakozási tárgyalások megindításáról döntöttek. Grúzia tavaly decemberben lett tagjelölt, de a grúz vezetés jelenleg egyre jobban távolodik Európától.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 05. 09. Elindult a putyini úton az EU legújabb tagjelöltje: elszabadult a káosz az utcákon

Katarina Maternova, az EU ukrajnai nagykövete ugyancsak csütörtökön úgy nyilatkozott, reális lehetőség, hogy Ukrajna 2030-ra az Unió tagja legyen.

Címlapkép forrása: STR/NurPhoto via Getty Images