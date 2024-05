Összecsapott egy ukrán Bradley-vel egy orosz tank – Meghökkentő eredmény született

A gyalogsági harcjárművek feladata a gyalogág szállítása és tűztámogatása, az amerikai Bradley lövészpáncélosok azonban többször is közvetlenül felvették a harcot az orosz páncélos képességgel az ukrajnai harctéren. Nagy vihart kavart, hogy pár hónapja egy Bushmaster gépágyúval lőtt ki egy M2A2 Bradley egy orosz T-90M harckocsit.

Most újabb összecsapás történt IFV és harckocsi közt: egy ukrán Bradley ment neki egy orosz harckocsinak, állítólag egy T-80-asnak. Az amerikai páncélos ezúttal nem a Bushmasterrel, hanem a tornyára szerelt TOW páncéltörő rakétával nyitott tüzet. Az orosz harcjárművet 1,5 kilométeren érte találat, a gép harcképtelenné vált.

Donetsk Oblast, a Ukrainian M2A2 Bradley IFV successfully engages a Russian T-80 at a distance of nearly a mile with a TOW-2B ATGM, destroying the Russian tank. pic.twitter.com/Z8PRyPNhJT