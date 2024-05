Putyin a Győzelem napján: a Nyugat megpróbálja elferdíteni az igazságot a második világháborúról

A TASZSZ tudósítása szerint Putyin gratulált a felvonulás résztvevőinek, és szent ünnepnek nevezte a Győzelem napját.

A Nyugat megpróbálja elferdíteni az igazságot a második világháborúról, mivel beavatkozik a gyarmati politikába

– mondta az elnök.

A Nyugat megpróbálja szítani a konfliktusokat, az etnikumok közötti ellenségeskedést a világban, és visszatartani a szuverén fejlődési központokat

– tette hozzá Putyin, aki szerint a revansizmus és a történelem megcsúfolása, a nácizmus igazolása része a nyugati elit általános politikájának.

Az orosz elnök szerint Oroszország mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megakadályozza a globális összecsapást. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy nem fogják hagyni, hogy bárki is fenyegesse Oroszországot, a hadászati erők pedig állandó harckészültségben vannak.

A Nagy Honvédő Háború győzteseinek nemzedékét kell követnünk

– jegyezte meg Putyin, a második világháború Oroszországban használatos nevével.

Putyin szerint a Nagy Honvédő Háború első éveiben a Szovjetunió egy emberként harcolt a nácizmussal, miközben egész Európa Hitlernek dolgozott. Hozzátette ugyanakkor, hogy Oroszország nem becsülte le a második világháború második frontjának jelentőségét.

Oroszország a győzelemért!

– zárta beszédét Putyin, miután egyperces néma csöndet tartottak a második világháborúban elesettekért.

More nuclear threats from Putin at Russia's Victory Day parade on Red Square today. pic.twitter.com/D8NqrMjCXX