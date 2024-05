160 kilométert gyalogolt egy érsek, hogy megdöntse a hatalmat a Moszkvával szövetséges országban

Hetek óta tartanak a tüntetések Örményországban, miután az ország vezetése úgy határozott, négy határmenti falut, amelyek hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartoznak, de évtizedek óta örmény megszállás alatt állnak, visszaadnak a szomszédos országnak. A helyi tüntetések országos méretűvé duzzadtak, az érintett régió érseke pedig gyalog kelt útra a fővárosba, hogy lemondassa a miniszterelnököt, Nikol Pasinjánt.

Örményország vezetése áprilisban úgy döntött, hogy az Azerbajdzsánnal határos északkelet-örményországi Tavus régió négy falvát átadják a szomszédos országnak. A négy falu, amelyek enklávét képeznek Örményország területén belül, hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartoznak, a Szovjetunió felbomlásakor kirobbant első hegyi-karabahi háború során azonban örmény megszállás alá kerültek, ahogy egyébként egy azeri területen belüli örmény enklávét pedig az azeriek tartanak ellenőrzés alatt.

Az egykor örmény többségű, de hivatalosan Azerbajdzsán területét képező Hegyi-Karabah tavaly szeptemberi azeri elfoglalását követően a két, a közös szovjet múlt ellenére évtizedek óta ellenséges viszonyban lévő nép között megindult a békefolyamat, melynek része a két ország közötti határ pontos kijelölése, ami jelenleg is zajlik.

A két ország közötti viszony azonban nem szimmetrikus.

A kőolajban és földgázban gazdag Azerbajdzsán hatalmas gazdasági fejlődést mutatott be az elmúlt évtizedekben, ami együtt járt a hadsereg jelentős fejlesztésével, ami a Baku számára kudarcos első hegyi-karabahi háború után 2020-ben lehetővé tette a második hegyi-karabahi háború megnyerését, majd tavaly szeptemberben egész Hegyi-Karabah elfoglalását. Emellett Azerbajdzsán fontos szövetségese a testvérnép lakta Törökország, amely ráadásul szintén rossz viszonyban van Örményországgal (lásd az örmény népirtás kérdését), és katonailag tevékenyen támogatta Azerbajdzsánt Hegyi-Karabah elfoglalásában. Örményország katonai szövetségese ugyan a még nagyobb katonai hatalom Oroszország volt, amely azonban még fél szívvel sem támogatta Jerevánt, annak ellenére, hogy a 2020-ban Hegyi-Karabahba rendelt orosz békefenntartók is meghaltak azeri tűzben tavaly szeptemberben.

Néhány napja az utolsó orosz békefenntartó is elhagyta Hegyi-Karabahot és környékét, szerdán pedig Vlagyimir Putyin orosz elnök és Nikol Pasinján örmény miniszterelnök között megállapodás született arról, hogy az orosz katonák kivonulnak Örményország és Azerbajdzsán határáról, az FSZB határőrei pedig a Zvartnotszi Nemzetközi Repülőtérről. Orosz csapatok maradnak viszont az örmény–török és az örmény–iráni határon.

Footage of 's peacekeeping contingent now leaving the territory's airport where their HQ had been set up. Assets withdrawn through 's railway. It's now presumed Russians have completely left NK. #Russia — Nagorno (Karabakh) May 6, 2024

Az Örményországból történő orosz csapatkivonások jól jelzik, mennyire megromlott Moszkva és Jereván viszonya. Pasinján februárban jelentette be, hogy Örményország felfüggeszti tagságát az Oroszország vezette Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetében (KBSZSZ), szerdán pedig az örmény külügyminisztérium bejelentette, idén nem finanszírozzák a katonai szövetséget. Pasinján több alkalommal is azzal vádolta Moszkvát és a KBSZSZ-t, hogy nem segítettek Örményországnak az azeri agresszióval szemben – amiben nagyrészt igaza is van.

Pasinján eközben egyre inkább a Nyugat felé tájékozódik: felmerült már az örmény EU-csatlakozás lehetősége is, az örmény kormányfő pedig néhány hete Brüsszelben Ursula von der Leyen és Josep Borrell uniós vezetőkkel és Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel találkozott. Örményország fegyvervásárlásokba kezdett Franciaországból, Görögországból és Indiából is.

Örményország és Azerbajdzsán katonai ereje azonban összemérhetetlen egymással.

Míg Örményország 2022-ben 634,3 millió dollárt költött katonai kiadásokra, addig Azerbajdzsán ennek többszörösét, 2,7 milliárd dollárt.

Ebben a helyzetben Pasinján az engedmények politikáját választotta, azt remélve, hogy Azerbajdzsán megelégszik majd ezekkel, és nem gyakorol többé agressziót Örményországgal szemben.

Csakhogy úgy tűnik, az azeri fél étvágya minden egyes engedménnyel megnő, Ilham Alijev azeri elnök például nemrég arról beszélt, hogy Örményországnak meg kell nyitnia az úgynevezett Zangezur-folyosót Azerbajdzsán számára, amely az ország nagyobb területét kötné össze az Örményországtól délnyugatra fekvő Nahicseván exklávéval. A közösségi médiában olyan felvétel terjedt néhány napja, amelyben álarcos azeri fegyveresek arról beszélnek, csak Alijev parancsára várnak, hogy elfoglalják a központi Azerbajdzsán és Nahicseván között fekvő Zangezurt, ami a legdélibb örmény tartománynak, Szjuniknak feleltethető meg.

's state-sponsored Western Azerbaijan organisation claiming as part of Azerbaijan posts video of Azeri troops reportedly atop a border height #Azerbaijan — Nagorno (Karabakh) May 5, 2024

A Pasinján által megkezdett engedménypolitika heves ellenérzéseket váltott ki Örményországban, nemcsak az érintett területeken élőkből, hanem az egész lakosságban.

A „lázadás” élére Tavus tartomány érseke, Bagrat Galsztanján állt, aki

egy tavusi faluból, kirasból egy menet élén 160 kilométert gyalogolt a fővárosba, hogy lemondásra szólítsa fel Nikol Pasinjánt.

Jerevánban csütörtökön több ezren gyűltek össze, és Pasinján távozását követelték.

Nikol Pasinján, egy órát adunk neked, hogy lemondj. Nincs többé hatalmad Örményországban!

– szólította fel lemondásra a kormányfőt a Jerevánba érkező érsek.

The movement against Armenian Governments unilateral concessions walked from Tavush and has reached Yerevan. People are gathering in the Republic Square. pic.twitter.com/XKqdVUYval — Tatevik (Hayrapetyan) May 9, 2024

Pasinján nem élt az egyórás ultimátummal, nem adta be lemondását, így ennek lejárta után Galsztanján érsek az ellenzéki pártok képviselőivel találkozott, hogy megvitassák a miniszterelnök leváltását célzó bizalmatlansági indítvány benyújtását. Az alkotmány értelmében a bizalmatlansági indítványról akkor lehet szavazni, ha ezt az államfő vagy a képviselők egyharmada támogatja. Amennyiben voksolnak, úgy a képviselők több mint felének Pasinján ellen kell szavaznia, hogy lemondassák. Mivel a kormánypártnak, a Társadalmi Szerződésnek 54 százalékos többsége van a parlamentben, így kormánypárti képviselőknek is meg kellene szavazniuk az indítványt, hogy sikerüljön a kormányfő leváltása.

Mass protests in Yerevan amid border deal with Azerbaijan. pic.twitter.com/Mq0uvpbwaJ — Visegrád (24) May 9, 2024

A korábban újságíróként dolgozó Pasinján a 2018-as örmény „bársonyos forradalmat” követően került a miniszterelnöki székbe. Mivel Moszkva ezt is a „színes forradalmak” egyikének tartja, a putyini vezetés nem igazán kedveli Pasinjánt, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy Oroszország nem sietett hivatalos katonai szövetségese segítségére az azeriekkel való fegyveres konfliktusban.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) háborús elemzőintézet szerint

a Kreml megpróbálhatja kihasználni a mostani felháborodást, hogy megbüntesse Pasinjánt, amiért egyre látványosabban távolodik Moszkvától.

Az orosz állami média szoros figyelemmel követi a mostani tüntetéseket, és nem rejtegeti szimpátiáját azokkal szemben. Egy neves orosz katonai blogger végigkövette az érsek menetét Kirasból Jerevánba, és támogatásáról biztosította a tüntetőket. Oroszország tehát láthatóan információs műveletbe kezdett Örményországban, gyengeséggel és inkompetenciával vádolva Pasinjánt Hegyi-Karabah „elvesztéséért”, illetve az Azerbajdzsánnak tett engedmények miatt, ezzel csökkentve népszerűségét az örmények körében.

Az örmény miniszterelnök harapófogóba került:

egyik oldalról Azerbajdzsán fenyegeti Örményországot, másik oldalról az érsek és a tüntetők a kormányfői hatalmát, és akármelyiknek is tesz engedményeket, azzal még nagyobb haragra gerjeszti a másik felet.

Kérdés, mi Azerbajdzsán szándéka. Ha az engedményekkel valóban beérné, a pasinjáni stratégia működőképes lenne. Ha azonban az engedmények csak újabb engedményeket szülnek, és Örményország folyamatos hátrálásra kényszerül, egy ponton túl nem lehet megúszni a konfrontációt.

Címlapkép: A Hegyi-Karabahot elhagyó orosz békefenntartók katonai járművei 2024. április 27-én. Forrás: Aziz Karimov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images