Lehet, hogy megindult a régóta várt orosz offenzíva: támadást jelentettek Harkiv közelében

A közösségi médiában terjedő hírek szerint az orosz erők támadást indítottak a második legnagyobb város, Harkiv irányába.

A német Bild újságírója, Julian Röpcke X-oldalán arról számolt be, hogy az éjjeli intenzív ágyúzást követően az orosz haderő megkezdte előrenyomulását a hivatalos orosz–ukrán határon át Harkiv irányába. Röpcke úgy tudja, három faluban folynak harcok, az ukrán védők egyelőre tartják állásaikat.

Beunruhigende Nachrichten aus Charkiw.Angeblich hat die russische Armee nach intensiven Beschuss in der Nacht damit begonnen, erneut über die Grenze in die Ukraine vorzudringen. Kämpfe sollen in 3 Dörfern stattfinden. Bislang halten die ukrainischen Verteidiger ihre Positionen. pic.twitter.com/YHvxeyGIzX — Julian (Röpcke) May 10, 2024

A Kyiv Post szerint a határ közeli Vovcsanszk település evakuálása megkezdődött, mivel az oroszok folyamatosan lövik a falut.

️The population is being evacuated from the community in the region due to Russia shelling the city, local authorities reported. #Vovchansk — KyivPost (@KyivPost) May 10, 2024

Az ukrán védelmi minisztérium jelentése szerint kijevi idő szerint reggel 5 órakor (magyar idő szerint 4 órakor) az oroszok megpróbálták áttörni a védelmi vonalakat Harkiv megyében. A támadásokat egyelőre visszaverték, a különböző intenzitású harcok folytatódnak.

️At 5 am time, Russia attempted to break through the defensive line in the region. The attacks have been repelled, and battles of varying intensity are ongoing, s Defense Ministry reported. #Kyiv — KyivPost (@KyivPost) May 10, 2024

Az orosz Rybar háborús csatorna arról ír, hogy az említett Vovcsanszk környékén folynak a harcok, és felvételeket tettek közzé a Vovcsa folyó fölötti híd lerombolásáról.

️ Slobozhansk direction1pm, May 10, 2024️ During the night, the North grouping and units deployed along the old Russian border began launching massive strikes on planned targets from barrelled and rocket-propelled artillery, mortars and utilizing the allocated resource pic.twitter.com/2uOWWiMm9n — Rybar (Force) May 10, 2024

Egy felvételen állítólag az orosz haderő északi csoportjának rakéta-sorozatvetői lövik az ukrán állásokat Vovcsanszknál ma reggel.

Army Group North strikes against Ukrainian forces in the Volchansk district of the Kharkov region this morning. pic.twitter.com/07EHNnTc3D — DD (Geopolitics) May 10, 2024

Ezen a felvételen pedig egy orosz katonai teherautót talál egy drón állítólag Harkiv megye határánál.

Russian supply trucks destroyed in the border area in the Kharkiv region. pic.twitter.com/ILgK5Kakaq — NOELREPORTS () May 10, 2024

Már hetek óta hallani róla, hogy Oroszország – ahogy az invázió legelején – ismét megkísérelheti elfoglalni az orosz határhoz közeli Harkiv városát. Az elmúlt hetekben különösen intenzívvé váltak az orosz támadások az egész keleti fronton, vélhetően amiatt, hogy még az amerikai katonai szállítmányok beérkezése előtt érjenek el komolyabb eredményeket.

