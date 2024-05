Megsorozták az ukrán drónok Oroszországot

A Reuters tudósítása szerint a Kalugai terület kormányzója, Vladiszlav Shapsa arról számolt be, hogy egy ukrán dróntámadás rövid tüzet okozott egy vállalat létesítményében, sérülések nincsenek. A kormányzó nem nevezte meg, hogy milyen vállalatról van szó, de a közösségi médiában terjedő felvételek szerint egy olajfinomítót ért támadás, és igencsak nagy lánggal égett a létesítmény.

Frissítés!!! A RIA jelentése szerint a kalugai Pervij Zavod finomítóban keletkezett tűzben három dízelüzemanyagot és egy fűtőolajat tartalmazó konténer égett el.

The Ukrainian Armed Forces are continuing their Attacks on Russian Oil Infrastructure tonight, with several One-Way Suicide Drones reported to have Struck the Prevyi Zavod Petrochemical and Oil Refinery in the Kaluga Region of Northwestern Russia, causing a Major Fire. This pic.twitter.com/uQhuQUBI1S