Páratlan biztonsági résre derült fény: veszélyben a világ egyik legnagyobb hadihajója

Az elmúlt napokban az X nevű közösségi médiás platformot bejárták azok a képek, amelyen az amerikai haditengerészet egyik ékköve, az USS Ronald Reagan repülőgép-hordozó látható, amint éppen dokkol egy japán kikötőben. A videó legnagyobb hibája viszont az, hogy mindezt engedély nélkül készítette valaki, így egy nagyon súlyos biztonsági résre világít rá: a Jokoszuka haditengerészeti bázison állomásozó hajókat könnyedén meg tudja közelíteni bárki, ráadásul egy egyszerű polgári drónnal is akadály nélkül elérik a támaszpontot. A nyugati szövetségesek nagy szerencséje, hogy egy egyszerű polgár követte el az illetéktelen behatolást, ezért nem történt komolyabb probléma.

Another scandal with the American military in Japan. This time it's a security failure.A private drone flew over Yokosuka Naval Station and the US Navy nuclear-powered aircraft carrier USS Ronald Reagan.Subscribe to us on Telegram! @EastCalling pic.twitter.com/VQGADMtdNW