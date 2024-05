Váratlanul amerikai vadászgépek bukkantak fel Washington ősellenségének közelében

Az elmúlt hónapokban egy régi-új konfliktus réme sejlett fel ismét Dél-Amerikában, Nicolás Maduro venezuelai elnök fokozta a nyomást a szomszédos országon. Caracas területi követeléseket fogalmazott meg a majdnem 160 ezer négyzetkilométeres Essequibo régióra, melyet nemzetközi szinten Guyana részeként ismernek el.

a konfliktus középpontjában egyértelműen a nemrégiben felfedezett hatalmas mennyiségű olaj van, amelyre Venezuela a totális káoszba süllyedt gazdasága felélesztése érdekében tart igényt.

A feszültségek növekedése miatt most az Egyesült Államok haditengerészete félreérthetetlen üzenetet küldött Madurónak: két F-18-as vadászgépet küldtek Guyana fővárosához. Washington a lépéssel azt akarta prezentálni a Fehér Házzal régóta ellenséges kapcsolatot ápoló Venezuelának, hogy katonai beavatkozás esetén hajlandó fellépni az agresszor ellen. Közbe Georgetown is elkezdett fegyverkezni, amellyel az egyébként nem túl acélos hadseregüket szeretnék megerősíteni.

In a clear message to Venezuela, 2 x F/A-18F Super Hornets of the US Navy (embarked on USS George Washington aircraft carrier) flew over Guyana's capital Georgetown. pic.twitter.com/YnMNh9tMch