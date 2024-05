Történelmi találatot könyvelt el Oroszország: kilőttek egy amerikai fegyverekkel telepakolt járművet

A nemrégiben megosztott felvételen egy szovjet gyártmányú Buk légvédelmi rakétarendszer megsemmisülése látható. A felvételen látható példány azonban bevetése (és megsemmisülése) előtt erőteljes átalakításon esett át, a „FrankenSAM” így képessé vált RIM-7 „Sea Sparrow” rakéták indítására is.

After the ASRAAM SHORAD Loss we seem to have got another valuable Loss.Russian Lancet Operators(using 2 Lancets) managed to destroy a Ukrainian Buk-M1 TELAR which was modified to use US-supplied RIM-7 Sea Sparrow Air Defence Missiles. Known as FrankenSAM. Missiles cooked off. pic.twitter.com/I5TNzAEgwA