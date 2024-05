Extra hatalmat kap Oroszországban Putyin két erős embere

Manturov első számú miniszterelnök-helyettes volt Mihail Misusztyin kormányában, amely pozícióját továbbra is megtartja. Manturov felel a kormányban a védelmi és a polgári iparért is, és most extra jogosítványokat kap.

Az iparért felelős miniszterelnök-helyettes státuszának növekedése a technológiai vezető szerep biztosításának fontosságára vezethető vissza

– írta közleményében az orosz kormány.

Alekszandr Novak az energetikáért felelős miniszterelnök-helyettes volt, de most további jogköröket kap a gazdaság területén.

Más változások is lesznek a kormányban, amelyet a megelőző évekhez hasonlóan továbbra is Mihail Misusztyin vezet majd.

Dmitrij Patrusev, az eddigi mezőgazdasági miniszter a mezőgazdasági szektorért felelős miniszterelnök-helyettes lesz. Dmitrij Patrusev az orosz Biztonsági Tanács titkára, a volt KGB-ügynök Nyikolaj Patrusev fia, akit az egyik legnagyobb héjának tartanak Oroszországban. Dmitrij Patrusev neve már Putyin lehetséges utódai között is felmerült.

Az energetikai miniszteri poszton Szergej Civiljev eddigi kemerovói kormányzó váltja Nyikolaj Sulginovot.

Anton Alihanov, Kalinyingrád 37 éves kormányzója kereskedelmi és ipari miniszter lehet.

Címlapkép: Vlagyimir Putyin Gyenyisz Manturovval. Forrás: Contributor/Getty Images