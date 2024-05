Felvételek: így égett a Lukoil olajfinomítója

Feltehetően arról a szombatra virradóra történt dróntámadásról lehet szó, amelyet az ukrán katonai hírszerzés (GUR) hajtott végre, és amelyről már mi is beszámoltunk.

A közösségi médiában több felvétel is napvilágot látott az incidensről. A felvételek alapján egy magas kéménnyel rendelkező ipari építményben keletkezett a tűz.

/1. At night, there was a drone attack on the Russian oil refinery in Volgograd. As a result of the strikes, a fire started at the refinery. It is not yet known for certain what equipment was damaged. The plant's capacity is 14.8 million tons. 475 km from the frontline. pic.twitter.com/lxcVhYnd7b