Felvételek: kártyavárként dőlt össze egy többemeletes lakóház komplett lépcsőháza az Ukrajnához közeli Belgorodban

Vjacseszlav Gladkov belgorodi kormányzó szerint a nagyváros és a körülötte lévő régió jelentős ukrán tüzérségi tűznek van kitéve ukrán részről.

Ugyancsak Gladkov jelentette, hogy

egy többemeletes lakóház egyik lépcsőháza a tizediktől az első emeletig teljesen összeomlott.

A kormányzó szerint ukrán részről érte támadás a lakóházat.

Az esetről készült felvételeken jól látszik, hogy kártyavárként dőlt össze a tízszintes ház egy része.

Residential building in the Russian city of Belgorod appears to have been blown up - Ukrainian Center for the Prevention of Disinformation pic.twitter.com/aOXfaKhyB8 — NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2024

People and rescuers with their hands tow cars from the site of the entrance collapse in Belgorod https://t.co/bTDtlP63Ru — Lord (Bebo) May 12, 2024

Closeup of the Belgorod apartment bombing shows clearly a controlled demolition.Putin will now use this to turn the course of declining support for his invasion.It's 1999 all over again. pic.twitter.com/9hqHyjiOCC — Jay (in) May 12, 2024

Residential house was partially destroyed in Belgorod as result of bombardment Ammunition not cleared, should be some heavy missile or air bomb. Russian aviation dropped bombs on Belgorod several times before https://t.co/zeiEeldLYY — Liveuamap (@Liveuamap) May 12, 2024

Orosz jelentések szerint 3 ember életét vesztette és mintegy 20-an lehetnek még a törmelékek alatt.

Gladkov elmondta, hogy 85 lakóházban mintegy 300 lakás és négy kereskedelmi ingatlan sérült meg, és négy lakóház tetejét érte közvetlen találat. Egy városi kórház, egy regionális gyermekkórház, egy iskola és két sportlétesítmény is megsérült – mondta.

Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, hogy légvédelmük az éjjel két szovjet gyártmányú ballisztikus rakétát lőtt le, melyeket az ukrán fél indított.

Belgorod ellen rendszeresek az ukrán támadások. Az Institute for the Study of War (ISW) amerikai védelmi elemzőintézet szerint a Harkiv megyei támadásokkal Oroszország egyik célja az lehet, hogy pufferzónát képezzenek Belgorod városának megvédésére.

A címlapkép illusztráció, egy harkivi lakóház romjai láthatók rajta egy orosz támadás után. Forrás: Eugene Titov/NurPhoto via Getty Images