Észtország támogatja a zárolt orosz vagyon kamatjövedelmének felhasználását Ukrajna céljaira

Kaja Kallas észt miniszterelnök hétfőn üdvözölte azokat az uniós terveket, amelyek alapján átadnák a nyugati szankciók keretében zárolt orosz vagyon kamatjövedelmét Ukrajnának.

Kallas a litván fővárosban, Vilniusban beszélt erről a másik két balti ország kormányfőjével. Mint mondta, "mindez valós forrásokat nyújtana fegyverek vásárlására" a kijevi vezetésnek.

Az észt kormányfő ezen túlmutató intézkedéseket is sürgetett: "Nem állhatunk le itt. (...) Meg kell találnunk a módját annak, hogy a befagyasztott orosz vagyont is felhasználhassuk" - mondta, hozzátéve, hogy Oroszország károkat okoz Ukrajnában, így fizetnie is kell érte.

Kallas kijelentette, hogy Észtország az ügyben tovább akar menni, és a szankciók keretében zárolt orosz vagyont át kívánja adni Ukrajnának. Mint mondta, az észt kormány ennek érdekében törvényjavaslatot is beterjesztett a parlamentbe. Hozzátette: ennek során be kell tartani a jogállamiságot.

"Törvénytervezetünket balti kollégáinkkal és más külső partnereinkkel is megosztottuk" - mondta Kallas, és azon várakozásának adott hangot, hogy más országok is követni fogják Észtország példáját az Európai Unióban.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images