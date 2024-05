Friss térkép érkezett: így áll most a harkivi offenzíva

Hónapok óta több forrás is rebesgette, hogy hamarosan megindulhat egy nagyszabású orosz offenzíva a háború előtt még bő másfél milliós lakosságú Harkiv ellen. A város a 2022-es orosz invázió egyik legfontosabb célpontja volt, az ukránok egyik legnagyobb sikerének az számít, hogy meg tudták tartani a város ellenőrzését, sőt, 2022 őszén még a környékbeli támadókat is visszaszorították. Harkiv állandó támadásában azóta sem történt jelentős változás, máig gyakorlatilag naponta érik bombatámadások.

️ Slobozhanske directionSituation as of 7pm on May 12, 2024By the third day of the Russian offensive operation in the north of the Kharkiv region, it became clear that the Ukrainian units had regained their composure and were trying to build up a defense and repel the pic.twitter.com/KRsW3x0a1F