Jól ismert taktikát vetnek be az ukránok – Rizikós húzásokkal törhetik le az oroszok fölényét

Az ukrán légierő gyakorlatilag az oroszok ellen vívott háború első napjaitól kezdve jelentős számbéli hátrányban van a támadókkal szemben. Kijev viszont egy veszélyes taktika alkalmazásával szeretné elérni, hogy a harctéren ne legyen érezhető a lemaradásuk. Az elképzelés lényege az, hogy az ukrán pilóták szándékosan olyan területekre repülnek be, amelyekről tudják, hogy az orosz légvédelem által ellenőrzött részek és igyekeznek rábírni az ellenséget, hogy kapcsolják be a radarokat. Ha ezt megteszik, akkor különböző eszközökkel pontosan meg tudják határozni a jel forrását, így távolabbról külön erre a célra fejlesztett rakétákkal képesek semmisíteni az eszközt.

A taktika veszélyes, mivel állandóan magába hordozza annak a lehetőségét, hogy az orosz légvédelem megsemmisíti az ukrán vadászgépet, még azelőtt, hogy le tudnának csapni az amerikaiak által fejlesztett modern rakétával.

A művelet az „ellenséges légvédelem elfojtása” néven lett ismert, amelyet az Egyesült Államok használt a vietnami háborúban. Akkor a „vad menyét” elnevezést kapta a stratégia.

New footage showing an early Ukrainian SEAD mission using US-supplied and integrated AGM-88 HARMs.UkrAF Su-27 Flankers would fly at near treetop level behind the front before launching off their HARMs. (Summer 22) pic.twitter.com/IOeu7hzUxW