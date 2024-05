Alig távozott Sojgu, máris megkezdődött a tisztogatás az orosz védelmi minisztériumban: egy altábornagy kezén kattant a bilincs

Hogy pontosan milyen vádakkal vették őrizetbe, nem derült ki. A Kuznyecov elleni vizsgálatot az Orosz Nyomozó Bizottság katonai nyomozó osztálya folytatja le.

A TASZSZ forrása szerint átkutatták az altábornagy otthonát és irodáját is.

Kuznyecov 2010 és 2023 között az orosz hadsereg vezérkara nyolcadik igazgatóságának vezetője volt, amely az államtitkok védelméért felelős. 2023 májusában került a személyzeti osztály élére.

️ Russian media: Russian Defense Ministry personnel chief detained.Lieutenant General Yuri Kuznetsov, the head of the personnel department of the Russian Defense Ministry, was detained on May 13 on criminal charges, TASS reported, citing its sources. https://t.co/iK44EoEmZv