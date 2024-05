Fordulat Kína forrongó szomszédjában: nemzetközi bűnbandák hozhatják el az ellenállók nagy pillanatát

A mianmari polgárháború súlyosbodó összecsapásai ellenére sem változott meg jelentősen a nemzetközi szereplők hozzáállása a konfliktushoz, többnyire a puccsista rezsimmel tartottak fenn (korlátozott) kapcsolatot. Japán és Thaiföld viselkedése azonban jelzi, hogy már megindult a tapogatózás az ellenállók felé.

Mianmar fővárosában, Najpjidóban 2021 elején puccsal átvette a hadsereg a hatalmat, ez pedig elhúzódó harcokhoz vezetett az országban. A konfliktusban azonnal aktivizálták magukat a kisebb, erős helyi beágyazottsággal bíró regionális csoportok, amelyek gyakran etnikai, vallási vagy politikai alapon szerveződtek. A gerilla-hadviselésre berendezkedett felkelők az elmúlt egy évben egyre nagyobb sikereket értek el a kormányerők ellen, ez pedig alapvetően változtatta meg a helyzetet az országban.

Az ellenállás vezetésére jelentkező Nemzeti Egységkormány (NUG) külső támogatása eddig elképzelhetetlennek látszott, de ez is felborulni látszik.

A konfliktusba a külső szereplők eddig vonakodtak beleavatkozni, annak ellenére is, hogy a katonai rezsim ellen meghozott szankciók és intézkedések hatástalannak bizonyultak. A Lowy Institute tanulmánya szerint a tartózkodás hátterében egyértelműen az a félelem állt, hogy a nyílt támogatással könnyen egy nyugati-kínai proxyháború robbanhat ki Dél-Ázsiában. A pekingi kormány ugyanis a kormányerők egyik legfontosabb szövetségese, bár az elmúlt hónapokban az látszódott, hogy a keleti nagyhatalom türelme is fogy Najpjidóval szemben.

Morten Pedersen, a jelentés szerzője, az Új-Dél-Walesi Egyetem Mianmarra szakosodott nemzetközi politikai elemzője úgy fogalmazott, hogy az sem járult hozzá az ellenállók ügyéhez, hogy globális tekintetben az ukrajnai és a gázai konfliktusok lekötötték a politikusok figyelmét. Ennek ellenére korlátozott döntések születtek a rezsim lehetőségeinek szűkítésére, így például korlátozták a hozzáférését a nemzetközi kereskedelemhez. Mianmar bankrendszerét is érték intézkedések, de a kormány ezt is könnyedén megkerülte. A hatástalansághoz hozzájárul, az országgal szemben hozott megszorításoknak nincs elég széleskörű támogatása, valamint a szakértők szerint rossz területen próbálkoznak a junta ellen. Zachary Abuza, a washingtoni National War College délkelet-ázsiai politikára és biztonságra szakosodott professzora szerint ugyanakkor az is probléma, hogy számos lehetőség van a szankciók kikerülésére – ezt Oroszország példája is jól bizonyítja.

EU backs international arms embargo after killings in MyanmarTop EU diplomat Josep Borrell accuses Myanmars military rulers of carrying out an appalling act of violence in Kayah State. https://t.co/SKVnE8bNGD — Dr. (Sasa) December 31, 2021

Pedersen szerint a felkelők támogatásával kapcsolatos hozzáállás esetén is rossz megközelítést alkalmaznak a külső hatalmak:

Miközben az ellenállásnak nyújtott nemzetközi segítségről szóló viták talán természetes módon a fegyveres harc támogatására összpontosítottak, a lázadók kormányzásának támogatására bőséges, nagyrészt kiaknázatlan lehetőségek vannak – és kevesebb kockázattal járnak

– mondta.

Két olyan tényező van, amely viszont az eddigi helyzetben elhozhatja a változást: a kormányerők harctéri gyengesége, valamint a Mianmarban működő bűnszervezetek.

Az országban zajló harctéri eseményeket korábban több cikkben elemeztük a Portfolio-n, ezeket itt tudja elolvasni:

A Mianmaron kívüli szereplők megváltozó politikájában jelentős szereppel bír – a kormány gyengülésén túl – a délkeleti Karen államban működő csalóközpont, amely Dél-Ázsia több országában hajt végre akciókat. Ezek során megpróbálnak az áldozataiktól jelentős összegeket megszerezni, többnyire időseket igyekeztek átverni. Az ügy már a kínai hatóságok figyelmét is felkeltette. Mivel maga a bűnszervezet olyan területen működik, amely a najpjidói kormány által kevésbé ellenőrizhető, ezért az eset ürügyet adott más országoknak is, hogy felvegyék a kapcsolatot a felkelőkkel. Eddig két hatalom volt, amely már elkezdett tapogatózni a gerillaalakulatoknál:

A thaiföldi hatóságok a csalási tevékenység visszaszorítása érdekében elkezdték szorosabbra fűzni a kapcsolatokat az ellenállókkal is. A bűnöző csoportok visszaszorítására tett kísérletek része, hogy az internetelérést korlátozzák számukra, de ez az erőfeszítés eddig nem hozott eredményeket. Bangkok hozzáállásának változásában jelentős szerepet játszik az is, hogy az Egyesült Államok is nyitottnak mutatkozik a felkelők irányába. Washington 2023 végén jóváhagyta, hogy „nem halálos eszközöket” tartalmazó segítséget nyújtsanak a kormányellenes fegyvereseknek. A nyugati nagyhatalom nyomása valószínűleg fontos volt a thai kormány nézőpontjának megváltozásához, mivel korábban a két dél-ázsiai ország hivatalos vezetése szoros politikai kapcsolatot ápolt egymással.

A nyugati nagyhatalom nyomása valószínűleg fontos volt a thai kormány nézőpontjának megváltozásához, mivel korábban a két dél-ázsiai ország hivatalos vezetése szoros politikai kapcsolatot ápolt egymással. Thaiföld mellett Japán diplomáciai irányában is változás látszik a mianmari helyzetet illetően, ugyanis több ellenzéki csoport delegációjának engedélyezték, hogy május 10-től kezdve egy hétre Tokióba látogassanak. A szigetország vezetése óvatosan kezeli a helyzetet, hivatalosan a hatóságok egyszer sem vették fel a kapcsolatot a japán fővárosba érkező küldöttséggel, ám a beszámolók szerint a háttérben törekszenek valamiféle megbeszélésekre.

Pedersen szerint az ellenállók nem feltétlenül csak a hagyományos segítséggel járnának jól, hanem a szemben álló felek közötti párbeszéd megindulásának támogatásával is:

A globális segítségnyújtás hatékony lehet az ellenálló csoportok számára nyújtott szociális szolgáltatások nyújtásában és a köztük folyó párbeszéd támogatásában is.

Ezenfelül a kommunikációs csatornák bővülése, valamint a kormányzati tapasztalatuk bővülésével is el tudnák érni, hogy egyszerűen jobban működjenek, mint najpjidói puccsista vezetés, ezzel pedig a lakosság széleskörű támogatását meg tudnák nyerni.

A szomszédos Kína beavatkozásának elkerülése érdekében azonban egyáltalán nem mindegy, hogy mely országok döntenek a közvetítői szerep felvállalása mellett.

War in Burma/Myanmar: IDPs and Refugees Struggle for Existence.Antonio Graceffo writing for modern diplomacy #myanmar — Antonio (Graceffo) May 13, 2024

Amennyiben a mediátorok az Egyesült Államok egyértelmű szövetségesei lennének, úgy a pekingi vezetés attól tartana, hogy a saját kereskedelmi partnere elleni fellépés készülődik. A globális nagyhatalmak megjelenése pedig bizonyosan az eddigieknél is véresebb harcokhoz vezetne, amitől jelenleg mindenki erősen tart. Az elmúlt években már menekültek tízezrei hagyták el az országot, miközben félő, hogy a hegyvidéki, sűrű növényzettel benőtt területeken a határokon is átterjed a harc. A békés Mianmar minden nemzetközi szereplő érdeke – beleértve Pekinget is –, ezért nagyon óvatosan kell a jövőben viszonyulni a konfliktus kezeléséhez, de az első fények már látszanak az alagút végén.

