Bevetette Ukrajna az új játékszerét - A féltve őrzött orosz bázis volt a célpont

Az első, a Krímben készült felvételen mindössze annyi látszódik, hogy a sötét éjszakában valami felrobban, egy újabb, infrakamerás videón azonban már jól látszódik, hogy hatalmas robbanás rázza meg a légibázist. Az ukránok valószínűleg egy lőszer, vagy üzemanyag depót találtak telibe.

Reportedly the first footage from Belbek Air Base last night. A surveillance camera records several explosions at the Air Base which was claimed to be hit with ATACMS missiles. pic.twitter.com/MtgBV0IUVj