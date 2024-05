Reagált Orbán Viktor a Robert Fico elleni merényletre

Mély megdöbbenéssel értesültem a Robert Fico barátomat ért szörnyű támadásról. Imádkozunk a mielőbbi felépüléséért

– írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.

A magyar kormányfő a főleg a külföldi közönségnek szóló X-oldalán angolul reagált a merényletre.

Mélységesen megdöbbentett a barátom, Robert Fico miniszterelnök elleni szörnyű támadás. Imádkozunk az egészségéért és gyors felépüléséért! Isten áldja őt és az országát!

– fogalmazott Orbán Viktor.

I was deeply shocked by the heinous attack against my friend, Prime Minister Robert Fico. We pray for his health and quick recovery! God bless him and his country! {:url}