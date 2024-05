Trump után újabb élvonalbeli politikust fogtak perbe: kémkedés a vád

Portfolio 2024. május 15. 14:30

Hétfőn kezdődött Bob Menendez, New Jersey-i demokrata szenátor büntetőtárgyalása, akit többek közt kémkedéssel, kenőpénz elfogadásával, zsarolással és az igazságszolgáltatás akadályozásával vádolnak. A szövetségi ügyészség szerint Menendez az egyiptomi kormánnyal játszhatott össze busás juttatásokért cserébe: a hivatalához továbbra is ragaszkodó politikus otthonában aranyrudakat és egy luxus Mercedest is felleltek, amelyeket az arab országtól kaphatott.