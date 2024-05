Újabb számok, újabb ok a pánikra a Fehér Házban: Biden durván kikaphat Trumptól?

A New York Times újabb felmérést közölt az amerikai elnökválasztás állásáról, ezúttal a csatatérállamokra fókuszálva. A kutatás gyászos képet fest Joe Biden amerikai elnök népszerűségéről, aki a billegő államokban szinte kiütéssel kapna ki republikánus riválisától, Donald Trumptól. A demokrata elnök nem tulajdonít nagy jelentőséget a számoknak, egyes pártközeli tanácsadók azonban nem ilyen optimisták.

A New York Times hétfőn nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatása szerint

a választási részvételre hajlamos szavazók között szinte minden billegő államban Donald Trump vezet

a hivatalban lévő Joe Biden előtt, nem is kicsivel.

A napfényövezeti államok közül Nevadában óriási, 14 százalékpont a különbség kettejük közt (30%-44%), miközben Arizonában 35%-44%, Georgiában pedig 34%-42% a verseny állása Trump javára. Az arányaiban több fehér lakossal bíró rozsdaövezetben jobban áll Biden szénája: Pennsylvaniában "csak" 37%-41%, míg Wisconsinban 39%-40%-ra vezet Trump. Michigan az egyetlen állam, ahol, ha csak pár százalékkal, de Biden áll nyerésre (42%-39%).

2020-ban Biden még mind a hat államot megnyerte.

Az Axios gyűjtése alapján a demokrata elnök már az e heti lesújtó adatok előtt is többször lesöpörte az asztalról a felmérések eredményeit. A CNN-nek például úgy nyilatkozott múlt héten, hogy

a közvélemény-kutatási adatok mindig is tévesek voltak.

Egy adománygyűjtő eseményen pedig arról beszélt az elnök, hogy "még ha a sajtó nem is számol be róla", szerinte a momentum egyértelműen az övé, hiszen a trendek neki kedveznek.

Ennek ellenére a The Hillnek nyilatkozó, demokraták felé hajló agytröszt vezetője szerint Bidenéknek munkához kellene látni.

Jobb helyzetben kell lenniük a határvédelem, a bűnözés és az infláció terén, hogy győzni tudjanak

- véli Jim Kessler, a Third Way társalapítója. Hasonlóan gondolkozik Hillary Clinton korábbi tanácsádója is, aki a Fox Newsnak arról beszélt, hogy "nem érti, mi történik" a számokkal. Philippe Reines szerint, ha holnap lennének a választások, Biden nagy eséllyel veszítene, de

szerencsére az elnök és csapata nem egy buborékban ül, azt gondolva, hogy minden nagyszerű. Tudják, hogy vannak problémáik, és tudják, hogy ezek hol vannak.

A választásokat 174 nap múlva, november 5-én fogják tartani az Egyesült Államokban.

Címlapkép: Az újraválasztásáért induló republikánus Donald Trump elnök és demokrata párti kihívója, Joe Biden az ohiói Cleveland város Case Western Reserve egyetemén rendezett első elnökjelölti vitán 2020. szeptember 29-én. Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo