Béketárgyalás lesz az ukrajnai háború lezárásáról, de most jött egy igazán rossz hír

A Kreml szerint a Svájc által tervezett csúcstalálkozó, amely az ukrajnai békefolyamat előmozdítását célozza, Oroszország részvétele nélkül nem hozhat eredményt.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az Izvesztyija című orosz lapnak adott nyilatkozatában kifejtette:

Oroszország nélkül a minket érintő biztonsági kérdések megvitatása teljesen hiábavaló.

Korábban Moszkva már jelezte, hogy nem látja értelmét annak a konferenciának, amelyet Svájc tervez az ukrajnai konfliktus lezárásának megvitatására és amelyre Oroszország nem kapott meghívást.

Ugyanakkor Oroszország az elmúlt időszakban több alkalommal is jelezte, készen áll az ukrajnai háború lezárását elősegítő komoly béketárgyalásokra,

DE CSAK AKKOR, HA EZEK FIGYELEMBE VESZIK „A HÁBORÚ REALITÁSAIT”.

Ilyen „realitás” Oroszország szerint az, ha Ukrajna nem lép be a NATO-ba, hanem továbbra is semleges marad. Emellett Oroszország öt ukrán megyét is „annektált” 2014 óta, így valószínűleg területi változás nélkül sem mennének bele semmilyen alkuba.

Oroszország vezetői többször is beszéltek korábban arról, hogy tárgyalnának az ukrajnai háború lezárásáról, jellemzően akkor szaporodnak meg az ilyen jellegű kommentárok a Kreml részéről, amikor nagyobb nyugati fegyverszállítmányokat kap Ukrajna.

Jelenleg nagyon alacsony az esélye annak, hogy Oroszország és Ukrajna tárgyalni fog a háború lezárásáról, de a maga módján mindkét fél próbál diplomáciai lépéseket tenni a konfliktus befejezése érdekében.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Luis Diaz Devesa via Getty Images