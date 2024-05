Jurij Butuszov, ukrán háborús tudósító már a támadás első napjaiban számon kérte az ukrán felsővezetést, miért nem gondoskodott a megfelelő védelem kialakításáról. Beszámolójában arról írt, hogy a védvonalak vagy egyáltalán nem lettek kiépítve, vagy éppen a domborzati viszonyokat figyelmen kívül hagyva alakították ki őket.

Persze ezeket az állításokat, sokan azzal hárították, hogy nem a határ mentén, hanem jóval mögötte húzták fel az ukrán védelmi állásokat. Az ukrán elemzőket tömörítő csapat, a DeepState úgy döntött, fényképeket közöl ezekről az állítólagos „védelmi vonalakról”.

Állításuk szerint az alábbi felvételeken Lipci külvárosa (mintegy 10 kilométerre a határtól), és az „ukrán adófizetők ajándéka az ellenségnek látható”.

A katonák szerint az itteni kezdetlegesen kialakított árkok 2023 nyara óta befejezetlenül állnak.



About engineering and fortification training of Kharkiv Oblast These photos show the outskirts of Liptsi and a gift from Ukrainian taxpayers to the enemy. According to the fighters, these barriers have been idle since the summer of 2023. Let's not draw conclusions, let pic.twitter.com/AhwJ4dl4Up