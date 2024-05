Tolonganak a terroristák a turistaparadicsomban, ehhez a laza politika még asszisztál is

Az Egyesült Arab Emírségek legfontosabb pénzügyi-gazdasági központja Dubaj, amely a nemzetközi turizmus egyik kiemelkedő helyszíne. A luxusról és a gazdagságról elhíresült városban viszont a nemzetközi terrorszervezetek is előszeretettel tevékenykednek – számolt be a Nikkei Asia.

Az amerikai Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) több százezer ingatlanvásárlási adatot szerzett meg, amelyek bizonyítják, hogy több terrorszervezet vezetője is a turisták egyik kedvencének számító Dubajban vásárolt lakást. A felsorolásban a libanoni Hezbollahhoz, valamint a jemeni húszihoz köthető figurák is felbukkannak. Az eset aggodalmakat keltett, mivel mindegyik szervezetet számos nemzetközi szankció sújtja, amelyek az ingatlanvásárlásokhoz használt banki tranzakciókra is kiterjednek.

A tanulmány azokra a biztonsági résekre igyekszik rávilágítani, amelyek segítségével kijátszhatóak a korlátozások és lehetőséget adnak a pénzmosásra, valamint a terrorizmus támogatására.

A közel-keleti szélsőségesek elleni küzdelem különösen nagy figyelmet kap a 2023-as októberi izraeli-Hamász háború kirobbanása óta. A vizsgálat megállapította, hogy összesen 200 olyan személy vásárolhatott Dubajban ingatlant, amelyek pénzügyi korlátozások alatt vannak. Az Egyesült Arab Emírségek oslói nagykövetsége az üggyel kapcsolatos megkeresésre elmondta, hogy az ország elkötelezett a terrorellenes küzdelemben. Jodi Vittori, a washingtoni Georgetown Egyetem professzora szerint „a szigorú szabályok felett néha a hatóságok szemet hunynak, ha a gazdasági érdekek úgy kívánják”. A felmerülő gyanú miatt az Európai Unió már 2023 márciusában felvette az a „magas kockázatú harmadik országok” listára a pénzmosási aggodalmak miatt.

A nemzetközi együttműködésben íródott tanulmányban több nemzetközi oknyomozásban jártas portál vett részt. A Nikkei szerint számos olyan személy is ingatlanhoz jutott, akiket különböző gazdasági bűncselekmények elkövetésével vádolnak.

A dubaji ingatlanpiac virágzik folyamatosan emelkednek az árak és egyre több luxusingatlan cserél gazdát. A lakások kereskedelmének felpörgetéséért sokat dolgozik a helyi vezetés is, mivel egy 545 ezer dollárnál drágább ingatlan birtoklása esetén hosszú távú vízummal kecsegtetik az érkezőket. Az eladások után nem terheli adó az értékesítőt. A laza felügyelet azonban kivívja a nyugati világ rosszallását, mivel rengeteg orosz is megjelent a piacon, jelentős méretű diaszpórát létrehozva a városban. Sokan közülük kétes ügyletekkel szerezték a vagyonukat.

Az Egyesült Arab Emírségeket gyakran vádolják azzal, hogy segít Moszkvának kijátszani a háború szankciókat.

Címlapkép forrása: Getty Images