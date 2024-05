Leleplező műholdfelvételek: tényleg elég csúnyán szétbombázták az ukránok a Belbek légibázist

A Maxar által publikált műholdfelvételeken jól látható: a pár nappal ezelőtti ukrán ATACMS-támadásban megsemmisült legalább két MiG-31-es vadászgép és egy MiG-29-es vadászgép is. Emellett kiégett egy üzemanyag-tároló is.

On imagery, two MiG-31s and one Su-27 have been completely destroyed, and a MiG-29 damaged, at the Russian Air Force's Belbek Airbase in occupied Crimea. A fuel storage near the main airbase runway was also destroyed, and debris continued to burn in the aftermath. @Maxar