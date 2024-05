Súlyos botrány robbant ki a befolyásos amerikai bíró körül: ennyit az elfogulatlanságról?

Samuel Alito legfelsőbb bíró Virginia állambeli háza előtt fordítva húzták fel az amerikai lobogót egy 2021 januárjában készült fénykép és a szomszédok tanúbizonysága szerint. A zászlóról egy január 17-én készült fotót mutatott be a New York Times, amely kevesebb mint két héttel a Capitolium ostroma után, illetve Joe Biden beiktatása előtt három nappal készült. A Legfelsőbb Bíróság ebben az időben épp azt is mérlegelte, hogy befogadják-e Donald Trump választási eredménnyel összefüggő kérvényét.

A 2020 novemberi voksolás után, amely Biden győzelmét hozta,

egyes csalódott Trump-szimpatizánsok a fordított zászlóval fejezték ki, hogy szerintük Biden csalás útján került a Fehér Házba.

