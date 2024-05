Újabb műtéten esett át Robert Fico, továbbra is súlyos az állapota – Híreink Szlovákiából pénteken

Portfolio 2024. május 17. 13:54

Peter Pellegrini, Szlovákia megválasztott köztársasági elnöke elmondta, csütörtökön röviden találkozott Robert Ficóval, a szerdán meglőtt szlovák miniszterelnökkel, akivel röviden beszélni is tudott. A leendő államfő szerint Fico emlékszik a merényletre és a kórházba szállítására is. Robert Kaliňák védelmi miniszter péntek délutáni tájékoztatása szerint újabb műtéten esett át Fico pénteken, állapota továbbra is súlyos. Frissülő cikkünkben követjük a szlovákiai eseményeket.