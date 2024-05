Hatalmas találatot jelentett be Ukrajna: fájdalmas veszteséget szenvedhetett el Oroszország

Tegnap este az Ukrán Védelmi Erők megsemmisítették a orosz Fekete-tengeri Flotta 266-M Kovrovetsz aknakereső hajóját

- közölte az ukrán haditengerészet a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

Az X-en is számos poszt foglalkozik a bejelentéssel, de egyelőre felvételeket nem közöltek a találatról.

Another bad day for the russian Black Sea Fleet.Overnight, Ukrainian defenders destroyed a russian minesweeper Project 266M pic.twitter.com/ol4reKtuN6