Már megszólalt a meglőtt Robert Fico

Robert Kaliňák védelmi miniszter és miniszterelnök-helyettes fontos részleteket árult el szombaton Robert Fico állapotáról.

A Dennik N Napunk beszámolója szerint a tárcavezető azt mondta, hogy a miniszterelnök továbbra is intenzív ellátásra szorul, és a felépülése minimum hetekbe fog telni.

Robert Kaliňák elmondta azt is, megkapta az instrukciókat a kormányfőtől a kormány következő lépéseit illetően. Ezeket fokozatosan fogják bemutatni - mondta el a miniszter. Az Újszó is hasonlóról számolt be:

Robert Fico konkrét utasításokkal látta el a kormány következő lépéseit illetően.

A kialakult helyzet megnyugtatását szolgálni hivatott lépéseket fokozatosan mutatják be.

Az már délelőtt kiderült, hogy a második, pénteken végrehajtott műtét után mára túl van az életveszélyen a szlovák kormányfő, az viszont új információ, hogy a jelek szerint a meglőtt kormányfő tud kommunikálni.

Egy másik cikkében a Napunk arról is írt, hogy már nem csak azzal az egy verzióval dolgozik a rendőrség, hogy Robert Fico merénylője magányos farkas volt. A merénylettel külön nyomozócsoport foglalkozik. Elképzelhető, hogy az elkövető olyan csoportban mozgott, amely felbujthatta őt erre a bűncselekményre - közölte Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter.

Az Újszó azt írta, hogy a merénylet után két órával a támadó Facebook- és kommunikációs előzményét törölték, ami arra utal, hogy nem egyedül tervelte ki a merényletet. A tárcavezető ugyanakkor cáfolta, hogy két nyitrabányai (Handlová) személy lett volna Juraj C. bűntársa, ahogy az a közösségi hálón terjed. Az Újszó tudósítása szerint a merénylet után hozzávetőlegesen 30–40 százalékkal növelték a rendőrök kapacitását. Valamennyi járőr terepen van, ellenőrzik a bevásárlóközpontokat, valamint azokat a helyeket, ahol sokan tartózkodnak. Védik a kórházakat, illetve azon alkotmányos tisztségviselők, politikusok otthonát, akik halálos fenyegetéseket kaptak. Megfigyelés alatt tartják a hivatalokat és az irodaházakat, a szerkesztőségeket és televíziók székházát.

Címlapkép: Robert Kalinák szlovák miniszterelnök-helyettes, védelmi miniszter a merénylet áldozatául esett Robert Fico szlovák miniszterelnök állapotáról tájékoztatja a sajtót a besztercebányai F. D. Roosevelt Kóház előtt 2024. május 19-én. Itt közölték: a kormányfő túljutott az életveszélyen, de az állapota továbbra is súlyos, intenzív ellátást igényel. Ficót négy nappal korábban Nyitrabányán négy lövéssel életveszélyesen megsebesítette egy 71 éves lévai férfi. Forrása: MTI Fotó/Michal Svítok