Újabb puccskísérlet indult a válságövezetben

A Kongói Demokratikus Köztársaság hadserege vasárnap reggel sikeresen meghiúsított egy puccskísérletet, melynek során három ember életét vesztette – számolt be a helyi fegyveres erők szóvivője, Sylvain Ekenge dandártábornok.

Ekenge szerint a kongóiak és külföldiek által elkövetett akció során tüzet nyitottak Vital Kamerhe gazdasági miniszter rezidenciájára, aki a parlament házelnöki tisztségére is jelölt volt. A katonai- és biztonsági erők minden elkövetőt és a vezetőjüket is ártalmatlanná tették, így a veszély szerintük elhárult.

A helyi média és Kamerhe szóvivője szerint a lövöldözésben két rendőr és az egyik támadó meghalt, de a miniszter és családtagjai sértetlenek maradtak – írja az MTI.

A puccskísérlet oka valószínűleg a parlament elnökének megválasztásának elhalasztása és a Felix Tshisekedi államelnök pártján belüli belső válság lehetett. Tshisekedi pénteken megbeszélést tartott a parlamentben többséggel rendelkező és a Nemzeti tömörülés elnevezésű kormánykoalíció fő erejét adó pártjának tagjaival, majd kijelentette, hogy ha nem sikerül megoldani a koalíció belső problémát, akkor habozás nélkül fog dönteni a parlament feloszlatásáról és egy új választás kiírásáról.

A Száhel-övezetben és Közép-Afrikában egyre instabilabbá válik a politikai helyzet: tavaly Nigerben és Maliban is katonai puccs által történt hatalomátvétel a térségben, de Csádban és a Közép-afrikai Köztársaságban is egyre több a feszültség. Erre a listára iratkozott fel most a Kongói Demokratikus Köztársaság is.

Címlapkép forrása: Getty Images