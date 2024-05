Államcsíny készült Németországban, II. Erzsébet halála lett volna a jel

A hesseni rendőrség 2022. december 7-én csapott le Frankfurtban XIII. Reuss Henrik hercegre, aki állítólag államcsínyre készült Németországban.

Az ügyben három per indult, amelyben az úgynevezett Reichbürger-mozgalomhoz köthető személyek a vádlottak, köztük Henrik herceg. A legfontosabb per Frankfurtban zajlik, ahol kedden volt az első meghallgatás. A másik két per Stuttgartban és Münchenben folyik.

A Reichsbürgerek nem tekintik legitimnek a Német Szövetségi Köztársaságot,

amelyet szerintük a II. világháborúban győztes hatalmak kényszerítettek Németországra. A német hírszerzés szerint mintegy 23 ezer tagja lehet a csoportnak, amelyet erőteljesen jellemeznek az antiszemita nézetek, illetve a fegyverekhez való vonzalom.

A Reichsbürgerek egy csoportja a vád szerint arra készült, hogy behatol a német parlament, a Bundestag épületébe, és elfogja a képviselőket.

Az államcsíny napját X-napnak nevezték el.

A csoporton belül állítólag arról tanácskoztak, hogy II. Erzsébet brit királynő halála a „jel” a puccs megindítására. (II. Erzsébet 2022. szeptember 8-án hunyt el.)

A tervek szerint szövetségi és alsóbb szinten is átvették volna a hatalmat a puccsisták, akik azt is elismerték, hogy ehhez gyilkosságokra is szükség lett volna.

Az ügyészek szerint a csoportnak „hatalmas fegyverarzenál” állt rendelkezésére, lőfegyverekkel, lőszerekkel, valamint éjjellátó készülékekkel és bilincsekkel.

Az ügy főszereplője XIII. Reuss Henrik herceg: az ő kelet-németországi otthonában tartották a „központi tanács” üléseit, és ha sikerül a puccs, ő lett volna az államfő.

A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) egyik volt képviselője, Birgit Malsack-Winkemann is a vádlottak padjára került.

Címlapkép: XIII. Reuss Henrik herceg letartóztatása 2022. december 7-én. Forrás: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images