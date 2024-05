Ciki bakit követett el Donald Trump? Megszólalt az elnökjelölt a vádakról

Trump kiakadt az általunk közzétett videó miatt, amely szerint lefagyott a színpadon, és azt állította, hogy ez csak álhír. (Valójában tényleg lefagyott a színpadon.)

- írta közösségi oldalán Joe Biden amerikai elnök kampánya, miután megosztottak egy videót Donald Trump republikánus elnökjelölt hétvégi, a texasi Dallasban tartott beszédéről. Miközben elindul a Bidenék szerint QAnon összeesküvés-elmélethez köthető zenei aláfestés, az látható, hogy a volt elnök egy időre abbahagyja a mondandóját.

Trump melts down over this clip we posted showing himself freezing on stage, claiming its a Fake Story(He did, in fact, freeze on stage) https://t.co/F1UGvnfXM5

Trump nem késlekedett a visszavágással. A The Hill idézi is az exelnököt, aki úgy reagált, hogy

a Biden-kampány egy kamu sztorit tett közzé, hiszen a zenei rész, illetve a nagyjából félperces néma csend teljesen megszokott részét képezi a beszédeinek.

A demokraták szintén beleszálltak Trumpba egy péntek esti eseményén lezajlott eseménysorozat miatt. A volt elnök a minnesotai St. Paulban tartott beszédet, amikor a pódiumra támaszkodva hirtelen elveszítette az egyensúlyát. Biden közösségi oldala az erről készült felvételeket úgy kommentálta: "az erőtlen Trump majdnem elesett a színpadon", majd dühösen szidta a rendezvény dolgozóit.

A feeble Trump nearly falls down on stage after he leans on his podium too hard and then goes on an angry rant calling his event workers crappy pic.twitter.com/4fzPZfgpuZ