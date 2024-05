Kettős válság felé sodorja a hétvégi tragédia Amerika ősellenségét – Minden eddiginél radikálisabb fordulat jöhet

Vasárnap este helikopterbalesetben váratlanul elhunyt Ebrahim Raiszi, Irán elnöke. Nemcsak ő vesztette életét a szerencsétlenségben, hanem a külügyminiszter és más tisztségviselők is. Az eset példátlan politikai válságot idézett elő Teheránban, ugyanis az államfőnek még nagy jövőt jósoltak a Közel-Kelet regionális hatalmában.

Május 19-én, vasárnap érkezett a hír, hogy eltűnt az Ebrahim Raiszit szállító helikopter valahol Északkelet-Iránban, ahol a terepviszonyok és az időjárási körülmények sem kedveztek a mentőakció megkezdésének. Mivel az összes kommunikációs kapcsolat megszűnt, ezért sejteni lehetett, hogy súlyos következményei lettek a repülésnek. Az iráni hatóságok félelmei be is igazolódtak hétfő reggelre, amikor megtalálták a forgószárnyas repülőgép maradványait:

az elnököt szállító amerikai gyártmányú Bell 212-es lezuhant, senki sem élte túl a katasztrófát.

Mi a valódi kihívás?

Az országot azonnal a gyászolók lepték el – bár eleinte még ünneplő ellenzékiekről is érkeztek hírek, ezeket hamar elfojtották –, valamint Irán legfőbb teokratikus vezetője, Ali Hamenei ötnapos nemzeti gyászt rendelt el. A politikai válságról szóló információkat azonnal igyekeztek a hatóságok tompítani, szerintük nincs fennakadás az ország működésében, minden megfelelően halad tovább. A valóság azonban ennél árnyaltabb, hiszen hirtelen kettős utódlási válság alakult ki Iránban. Raiszi ugyanis nemcsak az elnöki pozíciót töltötte be, hanem minden szakértő egyöntetűen egyetértett abban, hogy ő lesz az ajatollah utódja. Mohszen Mokber alelnök gyorsan átvette a vezetést, ám várhatóan ő csak átmeneti szereplő lesz a síita hatalom élén.

Ahhoz, hogy világosan érthető legyen, hogy mekkora kihívás előtt áll jelenleg a politikai elit Teheránban, érdemes áttekinteni röviden az ország választási rendszerét és a politikai berendezkedését. Az 1979-es iszlamista forradalmat követően gyökeresen változott meg az addigi államigazgatás. A felkelők elzavarták a sahot, majd Ruholláh Muszavi Homeini vezetésével teokratikus államberendezkedésről szóló alkotmányt fogadtak el, amelyet aztán 1981-ben át is ültettek a gyakorlatba.

A rendszer lényege, hogy az országban a legfőbb vezető szerepében az ajatollah (ez a síita iszlám hierarchiában a legmagasabb rangú főpapnak megfelelő cím) van, aki a vallási tanok magyarázatát hivatott a köz számára eljuttatni.



Hamenei ajatollah beszédet tart 2009-ben. A kép forrása: Wikimedia Commons

Fontos itt tisztázni, hogy nem csak egyetlen ajatollah létezik Iránban: 2015 óta minden olyan diák megkapja ezt a címet, aki sikeres mudzstahid vizsgát tesz. Ez bővítést jelent, korábban csak a levizsgázott teokratikus végzettségűek közül csak a legkiválóbbak kapták meg a címet, ez viszont két dolgot eredményezett: egyrészt ezres nagyságrendben jelentek meg a címet viselő emberek Iránban, másrészt egy újabb, magasabb lépcsőfokot kellett bevezetni, ez az ajatollah al-Uzma lett. Az ajatollahok szinte kizárólag csak Iránban elterjedtek, a szunniták nem használják, a síiták pedig csak elszórtan, egyes közösségekben ismert, mások számára egyáltalán nem fontos. A szó jelentése egyébként „Isten jele” vagy „Isten tükörképe” lehetne magyarul. A teokratikus vezetőnek számos kitételnek kellett megfelelni, a karizmatikusságtól kezdve a hittudományi képzettségen át egészen a vallási adók kérlelhetetlen beszedési képességéig. A legfontosabb szerepe azonban egyértelműen a jogtudományi területen van, mivel ő segít értelmezni és átfordítani a Korán szavait a jelen kihívásaira.

A vallási vezető mögötti legmagasabb pozíciót a választott elnök tölti be, az ő funkciója már politikai jellegű. Az ország azonban hiába viseli az Iráni Iszlám Köztársaság nevet, a hagyományos demokratikus kritériumoknak már nem felel meg. Nincsenek szétválasztva a hatalmi ágak, nem megfelelően kiegyensúlyozott a fékek és ellensúlyok rendszere, valamint a hatalom elnyomja a lakosságot. A vallási vezető pedig gyakorlatilag az összes helyet befolyásolni tudja, beleértve az elnöki pozíciót is.

Az ajatollah tehát Irán legfontosabb vezetője, szerepe megkérdőjelezhetetlen. A pozíciót már 1989 óta a 85 éves Ali Hamenei tölti be, az utódlása pedig egyre inkább foglalkoztatja a közvéleményt. A következő ajatollahnak pedig éppen azt az Ebrahim Raiszit tartották a legesélyesebbnek, aki a hétvégén a helikopterbalesetben az életét vesztette és Hamenei pártfogoltja volt.

A hétvégén tehát nemcsak a jelenlegi elnökét vesztette el Teherán, hanem a következő ajatollahját is egyben.

A kettős utódlási válságba került országban az alkotmány világosan fogalmaz, 50 napon belül ki kell írni a következő választást, ahová a lakosság titkos szavazás útján legfeljebb két, négyéves ciklusra megválaszthatja a következő politikai vezetőt. Az elnökválasztást illetően nincs is kétség, június 28-án dönthetnek az iráni szavazók a következő elnök személyéről. A halálakor 63 éves Raiszit viszont az elmúlt években egyre inkább arra készítették fel, hogy egy napon (ideális esetben a ciklusa befejezését követően, kevésbé terv szerint alakuló események esetén Hamenei halálát követően) ő fogja átvenni a legfontosabb vezető címét Iránban. Az előélete alkalmassá tette volna erre, mivel imámcsaládból származott, vallási iskolát végzett, a síita iszlám nagy ismerőjének tartották. Ráadásul éppen a második ciklusa vége felé közeledett, 2025-ben kellett volna elnökválasztást tartani a perzsa hatalomban, ahol Raiszi már nem indulhatott volna.

A lehetséges utódok

Az ideális(nak tekintett) utód kiesésével viszont most kettős névkeringő kezdődött, amelyben egyértelműen az idős ajatollah örökösét kereső találgatások a hangsúlyosabbak.

Egy név máris felmerült, kézenfekvő is lenne a kievezése, azonban félő, hogy súlyos legitimációs válságot okozna a kinevezése az országban: ő nem más mit, Hamenei fia, Mojtaba.

Karim Sadjadpour, az amerikai Carnegie Endowment for International Peace Iránra szakosodott elemzője szerint ez a lépés nem kecsegtetne túl jó kilátásokkal a mostani rendszer számára. Úgy fogalmazott:

A legitimitás és a népszerűség hiánya azt jelenti, hogy a rend fenntartásában teljes mértékben a Forradalmi Gárdára támaszkodna. Ez felgyorsíthatja a rezsim katonai uralomra való átmenetét vagy esetleges összeomlását.

A legnagyobb gondot azonban egyértelműen az jelentené, hogy – Mojtaba alkalmasságától teljesen függetlenül – azt az üzenetet közvetítené a síita lakosság számára, hogy ettől kezdve örökletes lesz a vezető pozíciója, amely alaposan alááshatja az eddig berendezkedést. A Reuters információi szerint Hamenei tisztában van azzal, hogy mekkora veszélyeket rejteget magában a fia felkenése utódjának, ezért határozottan ellenzi azt. A regnáló ajatollah attól tart, hogy egy ilyen lépéssel éppen az 1979-es iszlamista forradalom eredményei kerülnének veszélybe. A meglátása szerint akkor éppen azt bizonyították be az irániak, hogy az örökös uralmi rendszerrel kecsegtető monarchiát nem tűrik meg, helyette választották a teokratikus berendezkedést. Ha a fia lenne az új ajatollah, az egyértelműen azt az üzenetet hordozná, hogy Teherán vissza akar térni a forradalom előtti állapothoz.

Iranian Supreme Leader Mojtaba Khamenei's son is the top candidate to succeed his father after the death of President Raisi - PoliticoIt was Raisi who was previously seen by experts as the future successor to the Ayatollah, Iran's supreme leader. pic.twitter.com/7RrVK5gczk — NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2024

Nem minden vélemény egyezik meg ezzel, Ali Ansari, a St Andrews Egyetem közel-keleti történelem professzora szerint Hamenei már Raiszi halála előtt is inkább a saját családja kezében akarta összpontosítani a hatalmat:

Vagy Mojtaba vagy a testvére, Musztafa. Az emberek azt mondják, ez lehetetlen, ez egy köztársaság, ez egy forradalmi rezsim, de hogy őszinte legyek, az örökletes autokrácia nem szokatlan az iráni történelemben.

Van egy fontos szempont, amely viszont az ajatollah fia felé billentheti a mérleg nyelvét, ez pedig az, hogy megfelelhet az Iránban a legfőbb hatalmat gyakorló IRGC (Iráni Forradalmi Gárda) igényeinek. Mojtaba korábban viszonylag kevésszer mutatkozott a nyilvánosság előtt, a 2009-es tüntetésekben játszott szerepe megmutatta, hogy a legfontosabb biztonsági erőkkel szoros kapcsolatot ápol. Bár viszonylag keveset tudni arról, hogy a Hamenei fia milyen kapcsolatot tölt be apja környezetében, egyes elmondások szerint segítőként befolyásos szereplőnek számít az iráni ajatollah körül.

Az 55 éves Mojtabán kívül a 67 éves Alireza Arafi, a Szakértők Gyűlésének – az új legfelsőbb vezető kiválasztásáért felelős csoportnak – a tagja is felmerült már a legfőbb vezető lehetséges utódjaként Iránban, de az ő személyéről kevesebbet spekulálnak.

A Szakértők Gyűlése szintén nagyon fontos szerepet tölt be Irán életében, mivel ez a rezsim vezetőjének kiválasztásáért és ellenőrzéséért felelős szerv. Raiszi ennek az elnökhelyettese volt.

Az mindenesetre világosnak tűnik, hogy az 1979-es iráni iszlamista forradalom óta mindössze egyetlen alkalommal cserélték a legfőbb vallási vezetőt az országban. 1989 Ruholláh Homeini halálát követően vette át az ország irányítását Hamenei, aki akkor még csak 50 éves volt, tehát hosszútávú megoldást ígért Teheránnak a személye. A 35 éve hivatalban lévő ajatollah ezt el is hozta a síita országba, viszont a hajlott kora miatt ismét egy fiatalabb vezetőre lenne szükség, aki évtizedekig képes lehet vezetni az országot. A hétvégén elhunyt Raiszi a 63 évével erre tökéletesen alkalmas lett volna, most viszont az elit láthatóan zavarban van. Bár a vallási vezető még él, mégis fontos minél gyorsabban az utódlási kérdéseket egyértelműen rendezni, mivel az ország nincs könnyű helyzetben.

A következő hetekben több pozícióra is új embert keresnek majd, amely számos dolgot jelezhet az utódlást illetően:

Május 21-én, azaz ma derül ki a Szakértők Gyűlésének új elnöke és elnökhelyettese.

Május 27-én a parlamentnek is lesz új házelnöke.

Június 28. után új köztársasági elnöke lesz Iránnak.

A következő hetekben Hamenei viselkedése lesz a döntő, hiszen minden egyes lépésével mutathatja, hogy pontosan milyen jövőt képzel el Iránnak. Az ajatollah beleavatkozhat a fenti pozíciók bármelyikébe, ezzel viszont egyértelmű jelzést adhat, hogy kit jelöl a saját utódjaként Teheránba.

BREAKING:The head of the Islamic regime in Tehran, Ali Khamenei says Iran will get revenge against Israel for yesterdays Israeli airstrike against IRGC top generals in Damascus:The Zionist entity will be punished by the hands of our men. We will make them regret this crime pic.twitter.com/XvJzCyCEcK — Visegrád (24) April 2, 2024

Bárki is lesz az új vezető Teheránban, egyáltalán nem vár rá könnyű helyzet. A síita hatalomban a kormányellenes elégedetlenség folyamatosan nő, amelyet az idei parlamentáris választásokon tapasztalt rekordalacsony részvétel is bizonyít. Közben Irán széles nemzetközi hálózatot épített ki, amelyen keresztül iszlamista csoportok egész sorát támogatják. Ez különösen 2023 októbere óta jelent feszült helyzetet, mivel a perzsák pénzéből alaposan megtámogatott Hamász, a Hezbollah, illetve a húszik is aktivizálták magukat a nyugatiak ellen. Az ellentétek végül közvetlen rakétázásokig vezettek, Irán területéről támadták Izraelt. A háború elmaradt, Teherán elszigeteltsége pedig az eddigieknél is súlyosabb.

Az instabil helyzet pedig azt eredményezheti, hogy a radikálisok ígéretei győzik meg az elnökválasztáson a szavazók többségét, akik Raiszinál is keményvonalasabb vezetőt ültethetnek Irán élére, aki tovább növelheti az ellentéteket a Közel-Keleten.

Közben azt sem szabad elfelejteni, hogy az elnök pozíciója csak az egyik kérdés, a következő ajatollah személyéhez pedig az IRGC-nek is lesz pár szava.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images