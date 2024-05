Tovább keveri a kártyákat Putyin: hullanak a fejek az orosz védelmi minisztériumban

Vlagyimir Putyin orosz elnök menesztette az orosz védelmi tárcánál betöltött miniszterhelyettesi posztjáról Jurij Szadovenko vezérezredest, akinek a helyére a közgazdász Oleg Szaveljevet ültette – írja az amerikai Institute for the Study of War (ISW) háborús elemzőintézet hétfői jelentése