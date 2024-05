Van egy mutató, amiben Biden durván lepipálja Trumpot

A Politico arról számol be , hogy az áprilisi adatok tükrében Joe Biden demokrata elnök továbbra is elégedetten dörzsölheti a kezét, hiszen ellenfeléhez képest tartja az előnyét, már ami a kampánypénzeket illeti. Figyelmeztető jel lehet számára viszont az, hogy a republikánus Donald Trump konyhájára áprilisban több pénz folyt be, mint az övére.