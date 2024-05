Egyre valószínűbb, hogy hamarosan tényleg NATO-katonák mennek Ukrajnába

Haddad arról beszélt a lapnak: miután Macron kijelentette, hogy Franciaország hosszabb távon katonákat küldhet Ukrajnába, a NATO többi országa eleinte hallani sem akart az ötletről, többen is lenyilatkozták, hogy „izolált vélemény”, amit a francia vezető közvetített.

Hangsúlyozta: szerinte „épül a momentum” afelé, hogy valóban NATO-katonák menjenek Ukrajnába, erre pedig több ország vezetői is nyitottnak mutatkoznak.

Ilyen például Petr Pavel cseh elnök, Kaja Kallas észt miniszterelnök, Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter vagy Gabrielius Landsbergis litván külügyminiszter.

Haddad szerint a NATO hibát követ el azzal, hogy folyamatosan attól retteg, hogy Oroszország eszkalál, amikor Moszkva állandóan eszkalál, függetlenül attól, hogy mit csinál éppen a katonai szövetség. A francia politikus szerint ezért a NATO-nak „kreatív megoldásokat” kell találnia Ukrajna megsegítésére, például azzal, hogy az ukrán-belarusz határ védelmét átveszik az ukrán hadseregtől.

Haddad úgy látja, az eddigi fellépés a NATO részéről kevés volt; Oroszországot nem sikerült elrettenteni a további agressziótól, az Ukrajnában kialakult helyzet pedig a szövetség teketóriázása miatt egyre aggasztóbb.

Természetesen, koordináltan kell cselekednünk. Egyetlen ország sem tudja ezt egyedül megcsinálni”

– jelentette ki a francia politikus.

