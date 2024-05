Elismerte Amerika: titkos tárgyalásokat folytattak Izrael ősellenségével, azt is elmondták, miért

Elismerte egy meg nem nevezett szenior amerikai tisztségviselő a Times of Israelnek , hogy titokban Iránnal tárgyaltak Omán közvetítésével.

Az Axios írta meg öt napja, hogy titkos tárgyalás volt Irán és az Egyesült Államok közt Ománban. Teherán elismerte a találkozó tényét, Washington viszont nem kommentálta hivatalos kapacitásban az eseményt.

A Times of Israel most azt írja: egy meg nem nevezett, szenior amerikai tisztviselő megerősítette, hogy megtörtént a találkozó és azt is elmondta, miért volt rá szükség.

Ez egy hasznos fórum, mivel ha nem tudunk egyeztetni, a félreértés, hibás számítás kockázata elég magas

– mondta.

Kitért arra, hogy az egyeztetés fő témája az volt, hogy figyelmeztették Iránt, hogy egyes lépéseknek milyen következményei lehetnek, illetve tárgyaltak a perzsa állam atomprogramjáról is. Nyilvánvaló, hogy Amerika megtorlást helyezett kilátásba arra az esetre, ha Irán ismét megtámadja Izraelt vagy a régió amerikai támaszpontjait, de alapvetően a fő üzenet alighanem az volt, hogy mindkét fél szeretné elkerülni a háborút.

A tisztviselő azt is elmondta: rendszeresen vannak hasonló, zártajtós egyeztetések Irán és Amerika közt, különösen október 7-e óta, amikor Izraelt megtámadták a Hamász harcosai.

