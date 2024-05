Európa fegyverkezik, Oroszország katonai erővel fenyeget - Tényleg küszöbön a harmadik világháború?

Mióta az Egyesült Államok nyolc hónapnyi teketóriázás után újraindította a fegyverszállításokat Ukrajnának, érezhetően megnőtt a feszültség a Kelet-Nyugat tengelyen. Oroszország vezetői szinte óránként fenyegetnek atomcsapással, a NATO egyes vezetői katonákat akarnak küldeni Ukrajnába, a szövetség keleti védvonalán pedig megindult a bunkerépítés. Bár kétségkívül riasztó, 1930-as éveket idéző hangulat uralja a politikai narratívát, továbbra is kevés az esély arra, hogy harmadik világháborúba torkollik a mostani helyzet. Ez viszont sajnos hosszabb távon változhat.

Hatalmas a feszültség, már nyílt háborúról beszélnek

Az elmúlt hetekben érezhetően feltekerték az orosz és nyugati politikusok is a háborús eszkaláció retorikáját. Emmanuel Macron francia elnök többször is kijelentette, hogy nyitott arra, hogy katonákat küldjön Ukrajnába támogatási feladatok ellátására, Ingrida Šimonytė litván miniszterelnök pedig még ennél is tovább ment: azt mondta, bármikor készek megindulni Ukrajnába a litván csapatok, ha Kijev támogatást kér.

Közben a frissen NATO-taggá vált Svédország bejelentette: háború esetén készek atomfegyvert fogadni területükön, Lengyelország pedig nekiállt, hogy 2,5 milliárd dollárból áthatolhatatlan védelmi rendszert építsen keleti határán. James Cameron brit külügyminiszter közben megengedte Ukrajnának, hogy Oroszország területe ellen használják a London által leszállított fegyvereket.

Oroszország nyilvánvalóan ezekre a cselekedetekre a szokásos fenyegetőzéssel válaszolt: az orosz külügyminisztérium már Nagy-Britannia megtámadásáról beszélt, Moszkva harcászati nukleáris gyakorlatot rendelt el, az orosz nemzetbiztonsági tanács pedig balti politikusok akasztásával fenyegetőzik.

Szóval a trend világos: a háborús retorika mindkét oldalon egyre keményebb.

A valóság azonban az, hogy nagyon kevés konkrét lépés történt, amely valóban orosz-NATO háború felé vezetne és továbbra is kevés az esélye annak, hogy a közeljövőben világháború lesz.

Mi a célja a háborús retorikának?

Az elsődleges oka annak, hogy kevés az esélye a nyílt orosz-NATO háborúnak egyszerűen az, hogy mindkét fél felkészületlen az összecsapásra. A hidegháború után leépült európai haderők újrafegyverzése még csak most kezdődik igazán, az orosz hadsereg reguláris erőit pedig leköti jelenleg az ukrajnai háború. Emellett jogos az aggály akár orosz, akár nyugati részről, hogy egy nyílt háborút rövid időn belül nukleáris háború követne, ez pedig könnyedén a hadviselő felek, sőt, akár az egész bolygó elpusztításához vezetne.

Ezt alátámasztja az is, hogy nem láthatók érdemi csapatösszevonások az orosz-NATO határokon. Persze, a NATO nemrég elindította a 90 ezer katona részvételével megrendezett Steadfast Defender hadgyakorlat-sorozatot, illetve néhány éven belül 300 ezerre tervezik növelni a NATO Reagáló Erők (NRF) létszámát, de ezek a számok meg sem közelítenek olyan készültségi szintet, amely egy Oroszországgal szembeni, nagyszabású háború megvívásához szükséges.

Oroszország pedig nem gondolhatja komolyan, hogy két kontinens legfejlettebb országait tömörítő NATO elleni nyílt háborúba bocsátkozzon, ha egy-két donbaszi falu elfoglalása is heteket, hónapokat vesz igénybe.

Orosz részről a fenyegetőzés célja egyértelműen az, hogy

elijesszék a nyugati országokat Ukrajna támogatásától. A politikusok aligha riadnak meg az állandó atomtámadással kapcsolatos fenyegetőzéstől, a lakossághoz viszont átüthet a nukleáris apokalipszis Moszkva által generált rémképe. Az idő elhúzódásával és több fontos választás közeledtével (pl. EU-s parlamenti választások, amerikai elnökválasztás) a polgári attitűd változása miatt megerősödhetnek az olyan politikai erők, melyek csökkentenék, megszüntetnék Ukrajna fegyverekkel való támogatását, ez pedig nyilvánvalóan Moszkvának kedvező fejlemény. Oroszország már most is azt kommunikálja, hogy „az egész NATO-val” harcol Ukrajnában, ennek a fő célja az orosz lakosság háborúra való mozgósítása és a Kremlbe vetett hit megerősítése mellett az is, hogy Moszkva nemzetközi szövetségesekre tegyen szert. Számos országnak a bögyében van a NATO és az Egyesült Államok, ezek szívesen támogatják Oroszország háborúját gazdasági (pl. Kína), sőt, bizonyos esetben akár katonai erővel is (pl. Észak-Korea, Irán). Moszkvának azonban nincs érdekében, hogy valóban háborúba keveredjen a NATO-val, mivel ezzel teljes megsemmisülést kockáztat, a háborús retorika politikai, diplomáciai és gazdasági előnyeit viszont már most is élvezik.

A nyugati vezetők részéről a kemény kijelentések és lépések célja pedig, hogy

meggyőzzék a nyugati országok lakosságát arról, hogy fontos és szükséges a haderőfejlesztés, hadiipar fejlesztése, illetve az ezzel kapcsolatos egyre nagyobb anyagi terhek elviselése. Az évtizedes békéhez szokott európai lakosság ugyanis nem biztos, hogy könnyen lenyelné azt, hogy a GDP 2-3-4 vagy még nagyobb százalékát tüzérségi lőszerekre, drónokra és harckocsikra költik ahelyett, hogy kórházakat és iskolákat építenének a kemény euró százmilliárdokból. Elérjék a nyugati országok lakosságánál, hogy ne „fáradjanak bele” Ukrajna támogatásába, kitartsanak a megtámadott ország mellett. Az elgondolás lényege meggyőzni a választópolgárokat arról, hogy Oroszországot meg kell állítani Ukrajnában, ezzel elkerülhető az, hogy a háború más országok területére is átterjedjen. Ukrajna támogatása persze a haderőfejlesztéshez hasonlóan jelentős anyagi terheket ró a választópolgárok számára, de a nyugati politikusok azt próbálják megértetni választóikkal, hogy ez még mindig jobb, mint a nyílt háború.

Könnyen rosszabbra fordulhat a helyzet

Rövid távon szinte biztosan nem lesz semmilyen NATO-orosz háború, mindkét fél részéről értelmetlen lenne egy ilyen konfliktusba belemenni.

Hosszabb távon persze változhat a helyzet; jelenleg sajnos jó esély van rá, hogy rossz irányba.

Az alábbi tendenciák mindenképpen aggasztónak nevezhetők:

az orosz hadvezetés, hadiipar rengeteget tanul az ukrajnai háborúból. Az orosz haderő szépen sorban megtanulja kilőni, kivédeni, hatástalanítani a NATO legmodernebb haditechnikai eszközöket, közben a háború tanulságai alapján egyre jobb és jobb fegyvereket fejlesztenek. Az orosz hadiipar ráadásul egyre nagyobb ütemben termel, a szankciók hatása pedig egyre kisebb. Most még sok területen előnyben van a NATO, de ha nem sikerül felvenni a tempót az orosz hadiipar, haditechnika fejlődési ütemével, néhány év múlva fontos területeken maradhat le a szövetség. Nyilvánvaló: Oroszország minél inkább azt érzi, hogy van esélye megnyerni egy háborút a NATO-val szemben a szövetség haderőinek vélt vagy valós gyengeségei miatt, annál inkább hajlandó lesz felvállalni egy ilyen konfliktust.

Az orosz haderő szépen sorban megtanulja kilőni, kivédeni, hatástalanítani a NATO legmodernebb haditechnikai eszközöket, közben a háború tanulságai alapján egyre jobb és jobb fegyvereket fejlesztenek. Az orosz hadiipar ráadásul egyre nagyobb ütemben termel, a szankciók hatása pedig egyre kisebb. Nyilvánvaló: Oroszország minél inkább azt érzi, hogy van esélye megnyerni egy háborút a NATO-val szemben a szövetség haderőinek vélt vagy valós gyengeségei miatt, annál inkább hajlandó lesz felvállalni egy ilyen konfliktust. Az orosz harctéri sikerek miatt egyre nagyobb lehet az orosz vezetők, politikusok, akár választók étvágya. Ha Oroszország győz Ukrajnában, nagyon kevés az esély arra, hogy a Nyugat leül majd egyeztetni Moszkvával a régóta áhított „biztonsági garanciákról” és megállapodnak a felek. Moldova, talán Grúzia és Örményország is orosz agresszió célpontjává válhat, ha pedig Oroszország igazán merésszé válik és a NATO hosszabb távon tényleg meggyengül, a szövetség egyes országai is veszélyben lehetnek.

Ha Oroszország győz Ukrajnában, nagyon kevés az esély arra, hogy a Nyugat leül majd egyeztetni Moszkvával a régóta áhított „biztonsági garanciákról” és megállapodnak a felek. Moldova, talán Grúzia és Örményország is orosz agresszió célpontjává válhat, ha pedig Oroszország igazán merésszé válik és a NATO hosszabb távon tényleg meggyengül, a szövetség egyes országai is veszélyben lehetnek. A NATO-n belüli széthúzás egyre látványosabb. Bár a kollektív védelem kérdésében papíron teljes a konszenzus, Ukrajna támogatásának kérdése közel sem közmegegyezés tárgya a szövetségben. Vannak olyan szaktekintélyek, akik tartanak attól, hogy egy limitált orosz támadás esetén a szövetség nem minden tagállama állna ki a megtámadott ország mellett; ha ez beigazolódna, attól a ponttól fogva pedig a NATO létezése is értelmetlenné válna. Ismét fontos hangsúlyozni: elég, ha Oroszország úgy gondolja, hogy a NATO széthullana, ha támadást indítanak, máris úgy érzik majd, hogy megéri felvállalni a nyílt háború kockázatát.

Bár a kollektív védelem kérdésében papíron teljes a konszenzus, Ukrajna támogatásának kérdése közel sem közmegegyezés tárgya a szövetségben. Vannak olyan szaktekintélyek, akik tartanak attól, hogy egy limitált orosz támadás esetén a szövetség nem minden tagállama állna ki a megtámadott ország mellett; ha ez beigazolódna, attól a ponttól fogva pedig a NATO létezése is értelmetlenné válna. Ismét fontos hangsúlyozni: elég, ha Oroszország úgy gondolja, hogy a NATO széthullana, ha támadást indítanak, máris úgy érzik majd, hogy megéri felvállalni a nyílt háború kockázatát. A NATO számos országa küzd különféle belpolitikai problémákkal, legyen szó ideológiai, demográfiai, gazdasági vagy a közös jövőképpel kapcsolatos kérdésekről. Oroszország nyilvánvalóan igyekszik a kihívásokkal kapcsolatos indulatokat fűteni különféle médiaplatformok és politikai erők felhasználásával, annak érdekében, hogy a szövetség minél több országa legyen képtelen reagálni egy katonai fenyegetésre saját, belső nehézségei miatt.

Oroszország nyilvánvalóan igyekszik a kihívásokkal kapcsolatos indulatokat fűteni különféle médiaplatformok és politikai erők felhasználásával, annak érdekében, hogy a szövetség minél több országa legyen képtelen reagálni egy katonai fenyegetésre saját, belső nehézségei miatt. Minél tovább húzódik az ukrajnai háború, annál nagyobb az esélye annak, hogy az agresszív retorika gyakorlati cselekedetekké vált át. Most még az látható, hogy ha tényleg forró a helyzet (pl. Lengyelországba becsapódott rakéta, incidensek a Fekete-tenger fölött), megcsörren az a bizonyos forródrót, de ahogy például Párizs és Moszkva elvágtak minden ilyen kapcsolatot a Crocus City Hall elleni merénylet után, a többi kommunikációs platform is sérülhet.

A szomorú az egészben az, hogy nem látszik, hogy lehetne egy olyan, kompromisszumos megoldást találni akár Ukrajna, akár az európai NATO-országok és Oroszország biztonsága kapcsán, amely minden érintett felet elégedetté tenne és a feszültség csökkentéséhez vezetne. A kölcsönös bizalmatlanság és az egyre több sérelem miatt nagyon úgy fest, hogy a helyzet a közeljövőben csak romlani fog, a diplomáciára és az egyeztetésre való hajlandóság egyre inkább a háttérbe szorul.

Nehéz úgy tárgyalni bármiről, ha Moszkvában és Washingtonban is úgy gondolják, teljesen mindegy, miben állapodnak meg, úgysem fogja azt betartani a másik fél.

Néhány évig még biztosan együtt kell élnünk a háborús retorikával, a feszült diplomáciai aurával és a szankciókkal, embargókkal, fegyverkezéssel. És közben örülhetünk, ha nem csap át az egész nyílt háborúvá.

Addig is, annyiban lehet reménykedni, hogy a NATO megfelelő elrettentő erőt épít fel ahhoz, hogy a Kremlnek továbbra se jusson eszébe semmilyen támadást indítani a szövetség tagállamai ellen. A NATO vezetői pedig remélhetőleg nem vágnak el minden kommunikációs csatornát Moszkva felé, hiszen ha tetszik, ha nem, Oroszország - jó eséllyel a jelenlegi politikai garnitúra mellett -, hosszabb távon is velünk marad.

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images