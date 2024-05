Felvételek: szétbombázták az oroszok a dnyiprói repteret

Támadást hajtott végre nagy hatótávolságú fegyverekkel az orosz haderő a Dnyipro melletti reptér ellen. Az incidens után egy, nagy füstfelhő szállt fel a területről, illetve úgy tűnik, a reptér infrastruktúrája és néhány gép is találatot kapott.

Felvételek szerint egy MiG-29-es vadászgép – vagy egy annak tűnő makett -, illetve két, selejtezésre való Yak-40 utasszállító repülőgép szenvedett súlyos kárt.

Fighterbomber was right.The Attack isnt as bad as past ones.Russians destroyed 1x Ukrainian MiG-29 using a unknown type of Munition, the Video Quality is very bad.48.3593738, 35.0801577They also hit 2x Decommissioned old Yakovlev Yak-40s Regional Jets. https://t.co/jjqWwHiPN2