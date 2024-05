Hajógyilkos csúcsfegyvert villantottak az ukránok – Van mitől félniük az oroszoknak

Az ukránok egy új felszereléssel ellátott tengeri drónt mutattak be, amely jelentős változást hozhat az ukrajnai harcok során. Ezen a területen a kelet-európai ország ráadásul már így is világelsőnek számít – írja a Naval News.

Ukrajna a 2022-es orosz inváziót követően a tengeri képességeket illetően sokszorosan hátrányba került, mivel gyakorlatilag nem létezett flottája. Az egyenlőtlen helyzetet azonban képesek voltak a saját javukra billenteni azzal, hogy különböző drónokat vetettek be az orosz hadihajók ellen.

Kijev a csapásokkal elpusztította az orosz Fekete-tengeri Flotta legalább negyedét és elérte, hogy Moszkva a frontvonaltól távol dokkoltassa a legfontosabb járműveit.

A hadviselésben kiemelkedő szerepet játszottak a tengeri drónok. Ezek olyan pilóta nélküli irányítható járművek, amelyek robbanóanyaggal vannak megpakolva, így csapódnak bele a célpontba. Kijev most újabb fejlesztést mutatott be, amely még félelmetesebbé teszi az eszközöket az orosz haditengerészet számára: légvédelmi rakétákkal látták el a drónt. Eddig az eszközök kifejezetten védtelenek voltak a felülről jövő támadások ellen, mostantól viszont ezek ellen is hatékony védelmet nyújthat az új fejlesztés. Más országok korábban már vizsgálták az ilyen fejlesztés lehetőségét, viszont Ukrajna volt az első, aki hadrendbe állította, sőt, éles körülmények között bevetette a légvédelemmel ellátott tengeri drónt.

A technikai paramétereket valamelyest módosítani kellett, hogy az megfeleljen a terveknek. A hajótest az eddigieknél szélesebb lett, így már két légvédelmi rakéta fér el rajta. A felszerelt R-73-as levegő-levegő rakétákat (NATO kódján: AA-11 Archer) még a szovjet időben fejlesztették, rövid hatótávolsággal rendelkeznek. A szakértők viszont kiemelik a mozgékonyságát, valamint a hatékonyságát.

A fejlesztés képes lehet az oroszok helikopteres és más légi járműről indított akcióit elhárítani, ezzel pedig növeli a fegyver becsapódásának lehetőségét.

A rendszer ráadásul nemcsak a haditengerészeti eszközökre jelenthet veszélyt, hanem hatótávolságon belül a légierő gépeire is.

Címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images