Megérkezett a frontra a várva-várt szállítmány – Hónapok óta erre ácsingóztak az ukrán katonák

Az elmúlt hónapokban a kijevi hadvezetés számtalan fórumon rengeteg alkalommal ismételte el, hogy a legnagyobb hiányosságot egyértelműen a tüzérségi lövedékekből szenvedik az ukránok.

Az oroszok hatalmas fölénybe kerültek, az ukrán elnök szerint volt olyan pillanat, amikor 10-szer annyi lőszert tudtak elhasználni egy nap, mint a védők.

A helyzet nagyon nehézzé tette a védők dolgát, mivel egyszerűen nem tudtak válaszolni az oroszok támadására. Az Egyesült Államok kongresszusa hosszas tárgyalásokat követően 2024 áprilisában fogadta el az Ukrajnának szánt hatalmas (körülbelül 61 milliárd dolláros) segélycsomagot. Az amerikaiak hiába készítették elő az első szállítmányokat, azok nem tudtak azonnal a frontvonalban harcoló katonákig eljutni.

A Reuters helyszíni riportot készített néhány, a harkivi fronton harcoló ukrán katonával. A megkérdezettek arról számoltak be, hogy a „húsdarálóként” is elhíresült bahmuti frontszakasznál is súlyosabb összecsapások vannak a körzetben. Moszkva támadásainak központjában most egy, a háború előtt mintegy 18 eres város, Vovcsanszk van, amelynek jelenleg a 40 százalékát ellenőrzik az oroszok. A településtől mintegy 70 kilométerre fekszik Harkiv, ráadásul innen Kupjanszk irányába is tudnak manőverezni a támadó egységek. A beszámoló szerint viszont az ukrán védők itt már jobb helyzetben vannak, mint máshol voltak korábban, mivel ide már megérkeztek a várva-várt nyugati fegyverszállítmányok, ezért válaszolni tudnak az orosz támadásokra.

A beszámoló viszont rávilágít arra is, hogy Kijevnek más, aktív szakaszokról kellett védőket elvonniuk a harkivi frontra, amely más szakaszokon gyengíti az állásokat.

Azt egyelőre nem tudni, hogy mi pontosan Moszkva célja az újabb támadással, de amennyiben máshonnan szeretné elvonni az ukránok figyelmét, akkor ez a taktika eddig hatékonynak tűnik.

