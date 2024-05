Alaposan felturbózták az ukránok a "Sea Baby"-ket, videón az első bevetés

A Kyiv Post hírszerzési forrásai szerint az SzBU és az ukrán haditengerészet közös műveletében május 21-én, hétfőre virradó éjszaka sikeresen támadták az orosz hadsereg állásait a Mikolajivi területen található Kinburn-félszigeten.

Az akcióhoz a "Sea Baby" USV (tengeri drón) egy olyan módosított változatát használták, amelyre az ukrán hírszerzés 122 milliméteres rakéta-sorozatvetőket szerelt fel. Az SzBU által közzétett felvételek alapján a fejlesztés még 2023 év végén kezdődött, az első próbákra a tél folyamán került sor.

Footage of SBU drone 'Sea Baby', equipped with an MLRS system. Head of the SBU Malyuk confirmed this modified version, capable of launching rockets. pic.twitter.com/4greCmCjw1