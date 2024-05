Alaposan rájár a rúd a csodagyógyszereivel berobbanó cégre

A Novo Nordisk mintegy 6 milliárd dollárt fektet be Kalundborgban, hogy kielégítse a népszerű súlycsökkentő gyógyszer, a Wegovy és a cukorbetegség elleni Ozempic iránti keresletet.

Az új gyártelep építkezésén keletkezett tűz ellenére a vállalat szóvivője akkor kijelentette:

Ez nincs hatással a meglévő termelésre, optimisták vagyunk, hogy ez nem lesz hatással a gyártási ütemtervekre.

A dán rendőrség közleménye szerint a tűz egy szellőzőakna közelében tört ki.

Nem ez volt az egyetlen incidens a szűk egy hétben. Szerdán ugyanis tűz ütött ki egy irodahelyiségben Bagsvaerdben is. A Novo Nordisk szóvivője elmondta, hogy itt is gyorsan megkezdődött az oltás.

