Fájdalmas veszteség érte Ukrajnát: olyan rendszert likvidált Oroszország, amely a lopakodó gépekre is veszélyt jelenthetett

Az orosz légierő H-38-as levegő-föld (más források szerint H-35-ös) rakétával mért csapást egy ukrán radarra, és a hozzá tartozó kiszolgáló járművekre.

It seems that Ukraine lost a rare MR-18 Mobile 3D Surveillance Radar along with 2x Components(which I will ID ⬇️).The Radar was introduced in ~2017 and not many were produced.It seems that Russia used a X-38 Missile to destroy it, this Loss is also the first one of its type pic.twitter.com/icQ6laB3oX