Felvételek: így indítják Ukrajna ellen a félelmetes D-30SzN siklóbombákat

Oroszország márciusban használta először az UMPB D-30SzN típusú siklóbombákat, Harkiv térsége ellen. Egy nagy hatótávolságú, irányított légibombáról van szó, amely eltérő források szerint 50-90 kilométeres távolságból képes csapást mérni a kijelölt célpontra. Körülbelül 100 kilogrammos robbanófejjel szerelhető fel.

Az alábbi videó talán az első az UMPB D-30SzN siklóbomba bevetéséről egy orosz Szu-34-es vadászbombázó fedélzetéről, jól látható, ahogy a pilóta kioldja a fegyvereket Ukrajna felé.

Presumably the first video documenting the release of UMPB D-30SN guided bombs from a Russian Sukhoi Su-34 bomber. https://t.co/tDtARFuB4Y