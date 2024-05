Hírszerzési jelentés: újabb komoly ütés érte az orosz haditengerészetet

A hírszerzés három pontban foglalta össze meglátásait:

Május 19-én az ukrán fegyveres erők kamikaze drónok és ATACMS ballisztikus rakéták bevetése mellett összehangolt támadást indított a Krím-félszigeten található szevasztopoli tengerészeti bázis ellen. A támadás során szinte biztosan megsemmisült a Karakurt osztályba tartozó Tsziklon rakétás korvett.

Az orosz fekete-tengeri flotta kötelékében összesen négy, Kalibr cirkálórakéta kilövésére alkalmas Karakurt-osztályú korvett teljesített szolgálatot. A két legújabb hajó, az Amur illetve a Tucsa valószínűleg a Kaszpi-tengerre lett átvezényelve, hogy biztonságos körülmények között végezhessék el rajtuk az utolsó teszteket. Az Aszkoldot tavaly november elején találta el egy Storm-Shadow robotrepülőgép, a hajó gazdaságilag totálkáros lett. A negyedik ilyen jármű éppen a Tsziklon volt.

Bár az orosz haditengerészet jó ideje nem játszik érdemi szerepet az ukrajnai harcokban, a hétvégi támadás bizonyítékként szolgál arra, hogy Kijev továbbra is képes precíziós csapások végrehajtására, az orosz hadihajók pedig nincsenek biztonságban a Fekete-tengeren.

A címlapkép illusztráció, a szintén Karakurt osztályba tartozó, de a balti flotta kötelékébe tartozó Kaluga látható rajta. Forrás: mil.ru/Ministry of Defense of Russia via Wikimedia Commons