Váratlanul leváltottak egy orosz altábornagyot, „Vuhledár mészárosát”

A Baza több orosz haditudósító jelentése alapján állítja, nyugalmazták Szuhrab Ahmedov altábornagyot, az orosz 20. hadsereg parancsnokát. Az oroszpárti milbloggerek ünneplik a döntést, és az orosz katonai felsővezetés megtisztulásának kezdetét látják benne.

️ IMPORTANT: The Russian commander of the 20th Army, Sukhrab Akhmedov, has been removed from his post.He ordered the stupidest attacks without seemly caring nor learning.If you have seen a Russian assault sent into artillery and minefields, being decimated.-> Yap, pic.twitter.com/3nXILS9ale